الدوري المصري، سيراميكا يضرب بتروجيت بثنائية بوبو وزالاكا

الدوري المصري، انتهت مباراة بتروجيت أمام سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بمجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شهد الشوط الأول في مجمله سيطرة واستحواذ من جانب سيراميكا كليوباترا، وفي الدقيقة 24 بطاقة صفراء من نصيب إيمانويل لاكي لاعب بتروجت نتيجة عرقلة متعمدة للاعب سيراميكا كليوباترا.

وفي الدقيقة 32 تسديدة قوية عن طريق محمود شديد لاعب بتروجت من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد اعلى العارضة العلوية للمرمى.

وكانت المحاولات الهجومية على المرمى أكثر من جانب سيراميكا في الشوط الأول، ولكنه لم ينجح في هز شباك بتروجيت.

وفي الدقيقة 45+3 قام الحكم حمادة القلاوي بطرد توفيق محمد لاعب بتروجيت “طرد مباشر” بعد تعديه بالضرب على لاعب سيراميكا إسلام عيسى

شهد الشوط الثاني ضغط هجومي مكثف من جانب لاعبي سيراميكا مستغلين النقص العددي في صفوف بتروجيت الذي يلعب بعشرة لاعبين، لخطف هدف التقدم الأول، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 73 بضربة رأس من محمد رضا بوبو ليعلن عن الهدف الأول لصالح سيراميكا

وفي الدقيقة 82 عزز محمود زلاكا تقدم فريقه بالهدف الثاني بتسديدة أرضية زاحفة سكنت على يمين عمر صلاح حارس بتروجيت

وأحرز فخري لاكاي الهدف الثالث لصالح سيراميكا في الدقيقة 90+5، ولكن الحكم ألغاه بعد تدخل الفار بداعي التسلل

تشكيل سيراميكا أمام بتروجت

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

إسلام ريشة - چاستيس آرثر - محمد توني - يوسف عفيفي - احمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - مازن ياسر - محمود زلاكة.

فريق بتروجيت، فيتو

تشكيل بتروجيت أمام سيراميكا

يدخل فريق بتروجيت مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري بتشكيل يضم كل من:

عمر صلاح - محمود شديد - هادي رياض - رشاد المتولي - حامد حمدان - أحمد بحبح - أدم حامد - توفيق محمد - بدر موسى - إيمانويل لاكي - جابريل.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

إسلام عبدالله - عبدالعزيز السيد زيزو - محمد علي عكاشة - إسلام هشام خالد أبوزيادة - مصطفى الجمل - إسماعيل بامبا - أحمد فاروق - محمد خليفة.

ترتيب بتروجت وسيراميكا بالدوري

بهذا الفوز يحتل سيراميكا المركز السادس في ترتيب مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 30 نقطة فيما يحتل بتروجيت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

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