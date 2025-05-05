المؤبد لـ عاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بـ كرداسة

قضت محكمة جنوب الجيزة بمعاقبة عاملين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة كرداسة بالجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين مسعود.ع وأشرف.م لأنهما في يوم /٢٠٢٤/٢/١٢ وما قبله بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة، حازا بقصد الاتجار مخدر الهيروين مادتي MDMB en-pinaca وكذا ADB pinaca وكلاهما من مشتقات INDAZOLE CARBOXAMIDE) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما حازا بقصد الاتجار جوهرين لمخدري الحشيش والترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما أحرزا سلاحين ناريين غير مششخنين - خرطوش - بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. حارا وأحرزا ذخائر (٥٠) خمسون طلقة خرطوش) من المستخدمة على السلاحين محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه.

وحازا بقصد الإتجار مادة البريجابالين التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

الأمر الذي يتعين معه إدانتهما عملًا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية وإنزال العقاب به عملًا بأحكام المواد ۱، ۲، ۱/۷، ۱/۲۷، ۱/۳۵ بند أ، ۲ بند ٦، ١/٤٢، ٤٤ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي ٤٥ لسنة ١٩٨٤، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹، والبنود أرقام ۲ من القسم الأول أ، ٣ من القسم الأول ب ٥٤، ١١٧ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند رقم ۱۳ من القسم الرابع من الجدول رقم 3 الملحقان بالقانون الأول والمستبدلان بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳، والمواد ۱/۱، ٦، ٤,١/٢٦، ١/٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ١٩٨١، ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول.

وحيث أن الجرائم المرتكبة قد وقعت جميعها لغرض واحد وكانت مرتبطة بعضها البعض بحيث لا تقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملًا بنص المادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.