اعترافات المتهم بتزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية، وذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه داخل محل سكنه بمنطقة الجيزة، والذي اتخذه وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وجاء قرار النيابة بعد ما كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تورط المتهم في تزوير شهادات دراسية وأختام منسوبة لجهات ومؤسسات تعليمية مختلفة، وبيعها للراغبين في الحصول على أوراق مزورة.

وبمداهمة مقر سكن المتهم، تم العثور بحوزته على مجموعة من الأختام والأكلاشيهات المقلدة، وعدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات، بالإضافة إلى أدوات وأجهزة إلكترونية تستخدم في التزوير، وبفحص الأجهزة، عثر على دلائل رقمية تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي.

وفي التحقيقات، اعترف المتهم تفصيليا بارتكاب جرائم التزوير وتقليد الأختام، مؤكدًا أنه كان يتلقى طلبات من راغبي الحصول على شهادات مزورة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وأنه تعلم أساليب التزوير من خلال مقاطع فيديو عبر الإنترنت، واستطاع توفير المعدات اللازمة لمزاولة نشاطه بعيدًا عن أعين الجهات الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف أبعاد الشبكة المحتملة المرتبطة بالمتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.