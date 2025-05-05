لبحث التعاون المشترك، رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعا افتراضيا مع نظيره الزامبي

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا افتراضيا مع الدكتور ماكوماني سيانجا، مدير عام هيئة الأدوية الزامبية ZAMRA.



تناول اللقاء بحث سبل توحيد وجهات النظر حول الجوانب الفنية ذات الصلة بالإطار التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في يونيو 2024؛ تمهيدًا لإعلان دخولها حيّز النفاذ في أقرب وقت ممكن، بما يخدم مصالح الطرفين ويُسهم في تعزيز التعاون التنظيمي بينهما.

تلبية احتياجات المواطن الزامبي من المستحضرات الطبية المصرية



وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي أن مصر تثمن الشراكة الدوائية مع الجانب الزامبي، وأننا نعمل سويا على تلبية احتياجات المواطن الزامبي من المستحضرات الطبية المصرية، وضمان استمرار تدفقها بسوق الدواء الزامبي، كذلك تعمل هيئة الدواء المصرية على دعم المنظومة الرقابية بجمهورية زامبيا، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم من خبرات تنظيمية وتدريب لأعضائها على أحدث المعايير الدولية التي تعمل بها هيئة الدواء المصرية، وذلك في إطار حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية " مستوى النضج الثالث" في مجالي اللقاحات والدواء، وأوضح أن هذا اللقاء يأتي استمرارا لجهود هيئة الدواء المصرية نحو ترسيخ علاقاتها الاستراتيجية في القارة الإفريقية، وتفعيل شراكات بنّاءة تسهم في دعم التكامل الصناعي والدوائي الإقليمي.

تعزيز صحة المواطنين



وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تمثل رؤية مشتركة والتزام تجاه تعزيز صحة المواطنين، وتلبية احتياجات السوق الزامبي من المستحضرات الطبية المصرية، وأن هيئة الدواء المصرية تكرس الجهود لضمان أعلى معايير السلامة والجودة للأدوية، كما أعرب عن أمله في أن تمثل المذكرة أساسًا متينا للتعاون المشترك والمستمر في صالح البلدين.

شارك في الاجتماع من الجانب المصري الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية لسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتور حمادة جمال معاون رئيس الهيئة للتسجيل الدوائي ومدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات البشرية.

يذكر أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي تنص على الاعتماد المرجعي للجانب الزامبي على هيئة الدواء المصرية لتسجيل ومنح الرخصة التسويقية للمستحضرات الطبية والحيوية، وفقا للقواعد الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الشروع في أنشطة بناء القدرات المتمثلة في الدورات التدريبية الافتراضية أو الحضورية للجانب الزامبي.

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