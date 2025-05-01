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تعليم الوادي الجديد تنشر جداول امتحانات نهاية العام الدراسي

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، فيتو

أعلن الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 - 2025، لصفوف النقل الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي (العام واللغات والدمج والتعليم الفني)، بالإضافة إلى اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، وصفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين ومنظومة الفصل الواحد.

وبدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حيث يتم وضع الأسئلة وفق المواصفة الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وطباعة الأسئلة وتحديد لجان السير وتوزيع الطلاب عليها وفق أرقام الجلوس.

وأكد مدير تعليم الوادي الجديد، مراعاة مواصفة امتحانات نهاية العام بحيث تخاطب الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب، كما يتم وضعها من كتاب المدرسة بشكل يخاطب الفهم والتطبيق والتحليل.

لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

 وقد اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الجداول الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، تشمل كافة صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية العامة والفنية بأنواعها)، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية العامة والمهنية وفئات التربية الخاصة، وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وجه المحافظ، بأهمية تهيئة كافة المدارس وتجهيز اللجان بالشكل الأمثل لاستقبال الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والإجراءات التي تضمن حسن سير الامتحانات في أجواء مناسبة، مع الحفاظ على سرية الاختبارات، متمنيًا لجميع أبنائه الطلاب النجاح والتوفيق في امتحاناتهم.

ومن المقرر، أن تنطلق امتحانات نهاية العام بالمحافظة، اعتبارًا من ١٠ مايو القادم لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع والمكفوفين والتعليم الفنى، و21 مايو للصفين الأول والثاني الثانوي، و22 مايو من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من 31 مايو حتى الرابع من يونيو القادم.

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