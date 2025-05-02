62 شهادة اعتماد لمعاهد الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية

أعلن فضيلة الدكتور مجدي بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اعتماد جميع المعاهد المتقدمة للاعتماد بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/ 2025 م بنسبة 100%من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشار «مجدي»، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، إلي اعتماد 5 معاهد بمنطقة الوادي الجديد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهم:

• معهد العوينة الأزهري، المرحلة الإعدادية.

• معهد بدخلو الأزهري، المرحلة الاعدادية.

• معهد الراشدة الأزهري، المرحلة الابتدائية.

• معهد تنيدة الأزهري، المرحلة الابتدائية.

• معهد مرزوق الأزهري، المرحلة الابتدائية.

كما أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، أن المنطقة في انتظار اعتماد معهدين تمت زيارتهما مؤخرًا في الفصل الدراسي الثاني، ليصل عدد شهادات الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمعاهد منطقة الوادي الجديد الأزهرية (62) شهادة اعتماد.

وبهذه المناسبة، تقدم فضيلته بخالص التهاني والتبريكات لإدارة جودة التعليم بالمنطقة وفريق العمل بقيادة الأستاذ نصر أحمد مهدي، مدير الإدارة، والدكتورة انتصار محمد عيد، مدير الإدارة سابقًا، على ما بذلوه من جهد وعطاء لتحقيق هذا الإنجاز.

كما قدم رئيس المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد شكره وتقديره لجميع قيادات المنطقة والعاملين بها، وكافة الإدارات المشاركة والمساهمة فى تحقيق هذا النجاح، وشيوخ المعاهد المعتمدة والعاملين بها.

ويتقدم فضيلته بخالص الشكر والتقدير لقيادات الأزهر الشريف، لتلبية احتياجات المعاهد المتقدمة للاعتماد بالتنسيق مع الإدارة العامة لجودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.

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