أمراض جهاز المناعة وطرق تقويته للوقاية منها

يجب أن يقاوم جهاز المناعة المرض ويساعد الجسم على الشفاء، لكنه يمكن أن يكون ضعيفًا أو غير نشط أو مفرط النشاط أو حتى يهاجم الجسم عن طريق الخطأ.

ويمكن أن تسبب مشاكل الجهاز المناعي أعراضًا أو ردود فعل تحسسية أو أمراضًا مستمرة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، وتكون الحالات التي يسببها جهاز المناعة كالآتي:

جفاف العين

يمكن أن تكون العيون الجافة جدًا علامة على مشاكل الجهاز المناعي، وفي متلازمة سجوجرن، يجفف جهاز المناعة الدموع التي تحافظ على رطوبة العينين، وتكون العين جافة وحمراء وقد يشعر الشخ كما أن هناك رملًا أو حصى فيها، كما يمكن أن يصاب برؤية ضبابية أو حتى تلف القرنية.

الاكتئاب

يمكن أن يكون الاكتئاب علامة على مشاكل الجهاز المناعي.

حيث يقوم جهاز المناعة المعيب أن يرسل خلايا التهابية تسمى السيتوكينات إلى الدماغ، والتي تخفض مستويات المواد الكيميائية مثل السيروتونين التي ترفع المزاج.

ويمكن أن تعزز التمارين الرياضية السيروتونين وتقلل الالتهاب وتساعد في تخفيف الاكتئاب.

الطفح الجلدي

الطفح الجلدي المصاحب للإكزيما هو رد فعل تحسسي يعني أن جهاز المناعة مفرط النشاط.

الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي من الأمراض المرتبطة بجهاز المناعة المعيب، ويهاجم جهاز المناعة خلايا الجلد بالالتهاب، والذي يمكن أن يسبب هذا بقع حمراء متقشرة مؤلمة تسمى اللويحات.

مشاكل المعدة أو الأمعاء

قد تكون أعراض المعدة والأمعاء علامات على وجود مشكلة في أعراض المناعةن والإسهال وألم البطن والانتفاخ وفقدان الوزن هي أعراض مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي أو مرض الاضطرابات الهضمية - وهي حالات يحركها جهاز المناعة.

برودة اليدين والقدمين

تحول اليدين والقدمين إلى اللون الأبيض أو الأزرق في البرد، قد يكون دليل على الإصابة لمرض رينود، والذي يتسبب في تباطأ تدفق الدم إلى اليدين والقدمين في درجات الحرارة الباردة، مما يجعل الجلد يشعر بالبرودة ويتغير لونه.

ورينود هي أحد حالات المناعة الذاتية، يمكن تعني برودة اليدين والقدمين أن الغدة الدرقية غير نشطة بسبب جهاز المناعة.

تساقط الشعر

يمكن لجهاز المناعة مهاجمة الشعر من الجذور وإتلافه، مما يتسبب في تساقط الشعر.

قد يتساقط الشعر في بقع صغيرة على الرأس أو في أي مكان من الجسم، ويمكن أن تسبب مشاكل أخرى في الجهاز المناعي مثل الصدفية اللويحية على فروة الرأس تساقط الشعر أيضًا.

حساسية الشمس

يمكن أن تجعل مشاكل الجهاز المناعي شديد الحساسية لأشعة الشمس، وإذا كان الشخص يعاني من الذئبة، فقد تحترق بشرته بسهولة حتى من التعرض القصير لأشعة الشمس.

يمكن أن تتسبب أشعة الشمس على البشرة في تفاقم جميع أعراض الذئبة في الجهاز المناعي، لذا يجب ارتدِاء القبعات والنظارات الشمسية والأغطية وكريمات الوقاية من الشمس ذات معامل الحماية العالي لحماية النفس.

آلام المفاصل

قد تكون المفاصل المؤلمة والمتورمة والمتصلبة فجأة أحد أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)، وفي التهاب المفاصل الروماتويدي، يقوم الجهاز المناعي بالتهاب الأنسجة المبطنة للمفاصل، وهذا يسبب آلامًا شديدة في المفاصل.

الجروح بطيئة في الشفاء

إذا كان الجهاز المناعي بطيئًا، فقد تكون الجروح البسيطة مثل القطع أو الحرق أو الخدش بطيئة في الشفاء، ويتفاعل الجهاز المناعي السليم بسرعة مع الجرح ويرسل العناصر الغذائية لتعزيز الشفاء، وإذا استغرقت الجروح وقتًا طويلًا للتعافي، فقد يكون جهاز المناعة غير نشط.

الإصابة بالمرض طوال الوقت

قد تكون الالتهابات المتكررة مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا أيضًا علامات على ضعف جهاز المناعة.

وإذا كان الشخص يعاني من أربع التهابات في الأذن سنويًا أو أكثر، أو التهابات الجيوب الأنفية المزمنة، أو الالتهاب الرئوي مرتين في عام واحد، أو كنت بحاجة إلى المضادات الحيوية بشكل متكرر، فقد يكون الشخص نقص في المناعة.

طرق تعزيز جهاز المناعة لمنع الإصابة بالأمراض

توجد عدد من التدبير الإحترازية التي يمكن للشخص اتباعها لتعزيز وتقوية جهاز المناعة للحد من الإصابة بالأمراض المختلفة سواء العارضة أوم المزمنة، وتكون كالآتي:

الحصول على قسط كافٍ من النوم

اتباع روتين للنوم

ممارسة الرياضة 5 أيام في الأسبوع على الأقل لمدة 150 دقيقة

اتباع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا

تجربة العناصر الطبيعية بدلًا من المكملات، فإذا شعر الشخص أنه على وشك الإصابة بمرض ما، فلا داعي لتناول المكملات الغذائية لتعزيز جهاز المناعة، فبدلًا من أقراص فيتامين سي، اختر الشاي بالزنجبيل أو العسل.

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