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رياضة

بتروجت يلتقي سيراميكا في مباراة الجريحين بالدوري المصري

سيراميكا، فيتو
سيراميكا، فيتو

 يلتقي فريق بتروجت مع نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الإثنين باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

 

مباراة بتروجت وسيراميكا

 يسعى فريقا بتروجت وسيراميكا إلى تحقيق الفوز اليوم لتحسين وضعهما بجدول الدوري وتعويض خسارتهما بالجولة الماضية، حيث خسر بتروجت من الأهلي 2-3، أما سيراميكا فقد خسر من البنك الأهلي 2-4.

 

ترتيب بتروجت وسيراميكا بالدوري 

 ويحتل سيراميكا المركز السابع في ترتيب مجموعة حسم لقب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

 

ترتيب مجموعة حسم الدوري

1- بيراميدز 47 نقطة.

2- الأهلي  46 نقطة.

3- الزمالك 39 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة.

5- البنك الأهلي  32 نقطة.

6- فاركو 29 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا 27 نقطة.

8- بتروجيت 25 نقطة.

9- حرس الحدود  22 نقطة.

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الدوري الممتاز بتروجت سيراميكا

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