الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة بتروجت وسيراميكا في الدوري المصري والقناة الناقلة

بتروجت، فيتو
بتروجت، فيتو

 يستضيف فريق بتروجت نظيره سيراميكا مساء اليوم الإثنين في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة بتروجت وسيراميكا في الدوري المصري

 يلتقي فريق بتروجت مع نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الإثنين باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة بتروجت وسيراميكا

وتذاع مباراة بتروجت وسيراميكا عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري وتحديد أون تايم سبورت 1.

 

مباراة بتروجت وسيراميكا

ويسعى فريقا بتروجت وسيراميكا إلى تحقيق الفوز اليوم لتحسين وضعهما بجدول الدوري وتعويض خسارتهما بالجولة الماضية، حيث خسر بتروجت من الأهلي 2-3، أما سيراميكا فقد خسر من البنك الأهلي 2-4.

 

ترتيب بتروجت وسيراميكا بالدوري 

 ويحتل سيراميكا المركز السابع في ترتيب مجموعة حسم لقب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

 

ترتيب مجموعة حسم الدوري

1- بيراميدز 47 نقطة.

2- الأهلي  46 نقطة.

3- الزمالك 39 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة.

5- البنك الأهلي  32 نقطة.

6- فاركو 29 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا 27 نقطة.

8- بتروجيت 25 نقطة.

9- حرس الحدود  22 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة بتروجت وسيراميكا الدوري الممتاز الدوري المصري بتروجت سيراميكا بتروجت وسيراميكا موعد مباراة بتروجت وسيراميكا

مواد متعلقة

بتروجت يلتقي سيراميكا في مباراة الجريحين بالدوري المصري

بيراميدز لـ رابطة الأندية: محدش هيكسرنا ومكملين للنهاية

دش ساخن من يورتشيتش للاعبيه بعد الهزيمة من فاركو بالدوري

بيراميدز يوضح سبب استبعاد محمد حمدي من مباراة فاركو بالدوري

بيراميدز يعترض على توقيت مبارياته في الدوري الممتاز

ماييلي ورمضان صبحي يقودان بيراميدز في مواجهة فاركو

رمضان صبحي يقود التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام فاركو

بيسيرو يتراجع عن قراره ويضم المستبعدين لمران الزمالك
ads

الأكثر قراءة

رسميا، السيسي يصدق على قانون العمل

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته ببشارة خير وسعادة قادمة

كانت بمفردها، مصدر يكشف مفاجأة في واقعة سقوط طالبة علوم الزقازيق روان ناصر

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون العمل الجديد

حرب شرسة مقبلة، توفيق عكاشة يكشف مخططا جديدا لإشعال معركة كبرى بالشرق الأوسط

ضبط متهمين جدد في عصابة سارة خليفة بـ 103 كيلو حشيش صناعي

برعاية وحضور السيسي، 5 معلومات عن افتتاح النسخة 25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تتراجع 3 جنيهات في سوق العبور

خدمات

المزيد

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته ببشارة خير وسعادة قادمة

هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص لأداء الحج؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية