التشكيك في أرقام التعبئة والإحصاء يثير خلاف النواب أثناء مناقشة الإيجار القديم

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، هجوما حادا على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب عدم دقة التقديرات الخاصة بعدد وحدات الإيجار القديم _على حد وصفهم_.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

التشكيك في أرقام وحدات الإيجار القديم

وأكد عدد من النواب، التشكيك في الإحصاء بشأن عدد وحدات الإيجار القديم، لاسيما وأن من يقومون بعمل الحصر طلبة ليس لديهم الخبرة الكافية.

تفاصيل حصر وحدات الإيجار القديم

وأشار بعض النواب، كذلك إلى أنه أثناء التعداد السكاني، لا يتم سؤال المواطنين حول ما إن كانت الوحدة بنظام الإيجار القديم أو التمليك.

فيما رفض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التشكيك في الأرقام والإحصائيات الصادرة عن الجهاز، مؤكدا أنه يتم الحصر بصورة دقيقة، والأرقام واقعية.

واعترض النواب، على رد ممثل الجهاز، مؤكدين أن الأرقام غير حقيقية ومشكوك فيها.

دفاع عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

من جانبه تدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو الجهاز الرسمي الوحيد الذي تبني عليه خطة التنمية، وأرقامه تكون في منتهى الدقة.

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ضرورة عمل إحصاء محدث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم.

الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول

وطالب النواب، بأهمية الفصل بين المستأجرين الأصليين، والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.

وأوضح النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، ضرورة تصنيف الوحدات الموجودة فى المناطق الراقية والشعبية.

كما تسائل النواب عن الإحصائيات بشأن تأجير بعض الوحدات من قبل هيئة الأوقاف، ووزارة قطاع الأعمال العام.

6 ملايين أسرة تقطن وحدات الإيجار القديم

وأكد النواب، أن وجود مليون و800 و79 ألف وحدة سكنية تخضع للإيجارات القديمة، بواقع 6 ملايين شخص مقيم فى الوحدات السكنية.

واستعرض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، عدد وحدات الإيجار القديم، طبقا لتعداد 2017.

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