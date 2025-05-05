بالأرقام، عدد وحدات الإيجار القديم في كل محافظة

استعرض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، عدد وحدات الإيجار القديم، طبقا لتعداد 2017.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

تصنيف وحدات الإيجار القديم في المحافظات

وتضمن العرض تصنيف إجمالي وحدات الإيجار القديم، وفقا للمحافظات وتصنيفهم بين حضر وريف.

وبلغت عدد وحدات الإيجار القديم في المحافظات على النحو التالي:

القاهرة 1099426

الإسكندرية 433761

بورسعيد 21949

السويس 29704

دمياط 25524

الدقهلية 80591

الشرقية 59503

القليوبية 269403

كفر الشيخ 25365

الغربية 72158

المنوفية 25800

البحيرة 56641

الإسماعيلية 18845

الجيزة 562135

بني سويف 23628

الفيوم 23234

المنيا 31428

أسيوط 40519

سوهاج 49235

قنا 26613

أسوان 14927

الأقصر 15417

البحر الأحمر 3122

الوادي الجديد 3084

مطروح 3723

شمال سيناء 2077

جنوب سيناء 1850.



وأكد عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه يتم معرفة معلومات الإيجار القديم عن طريق تعداد السكان كل 10 سنوات، حيث يتم المرور على كافة الوحدات.

عدد الوحدات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم منذ آخر تعداد

وأشار إلى أنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.

عدد الأسر قاطنة وحدات الإيجار القديم

وأكد أنه وفقا لتعداد 2017 يبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين.

عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم

وكشف ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم تمثل 3,19 مليون وحدة، السكني مليون 869 ألف وحدة، والوحدات المشغولة للعمل أكثر من 500 ألف وحدة، أما الوحدات المشغولة للسكن والعمل 9307 وحدات مثل مكاتب المحاماة.

عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم المغلقة

وكشف أن عدد الوحدات المغلقة لسفر لأسرة بالخارج بلغ 118835 وحدة، بينما عدد الوحدات المغلقة لوجود وحدات سكنية أخرى 300866.

وأكد أن هناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.

من جانبه أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يهمنا في هذا المقام هو 1,6 مليون أسرة.

مكان تركز وحدات الإسكان بنظام قانون الإيجار القديم

وكشف النائب، أن 84% من وحدات الإيجار القديم في 4 محافظات هي: القاهرة الجيزة القليوبية،الإسكندرية، بينما النسبة المتبقية في جميع المحافظات، قائلا: ولا توجد مشكلة في الريف.

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