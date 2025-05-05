التعبئة والإحصاء يكشف بالأرقام عدد وحدات الإيجار القديم

أكد عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه يتم معرفة معلومات الإيجار القديم عن طريق تعداد السكان كل 10 سنوات حيث يتم المرور على كافة الوحدات.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، يحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

عدد الوحدات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم منذ آخر تعداد

وأشار إلى أنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.

عدد الأسر قاطنة وحدات الإيجار القديم

وأكد أنه وفقا لتعداد 2017 يبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين.

عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم

وكشف ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم تمثل 3,19 مليون وحدة، السكني مليون 869 ألف وحدة، والوحدات المشغولة للعمل أكثر من 500 ألف وحدة، أما الوحدات المشغولة للسكن والعمل 9307 وحدة مثل مكاتب المحاماة.

عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم المغلقة

وكشف أنه بلغت عدد الوحدات المغلقة لسفر لأسرة بالخارج 118835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300866.

عدد الوحدات السكنية المتطلبة ترميم

وأكد أنه بلغت الوحدات للسكنية مغلقة لحاجتها إلى الترميم أكثر من 7 آلاف جنيه، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.

من جانبه أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يهمنا في هذا المقام 1,6 مليون أسرة.

مكان تركز وحدات الإسكان بنظام قانون الإيجار القديم

وكشف النائب، أن 84% من وحدات الإيجار القديم في 4 محافظات هي: القاهرة الجيزة القليوبية _ الإسكندرية، بينما النسبة المتبقية في جميع المحافظات، قائلا: ولا توجد مشكلة في الريف.

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