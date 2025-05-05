مطالب برلمانية بتحديث إحصاء الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ضرورة عمل إحصاء محدث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول

وطالب النواب، بأهمية الفصل بين المستأجرين الأصليين، والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.

وأوضح النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، ضرورة تصنيف الوحدات الموجودة فى المناطق الراقية والشعبية.

كما تسائل النواب عن الإحصائيات بشأن تأجير بعض الوحدات من قبل هيئة الأوقاف، ووزارة قطاع الأعمال العام.

6 ملايين أسرة تقطن وحدات الإيجار القديم

وأكد النواب، أن وجود مليون و800و79 ألف وحدة سكنية تخضع للإيجارات القديمة، بواقع 6 ملايين شخص مقيم فى الوحدات السكنية.

واستعرض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، عدد وحدات الإيجار القديم، طبقا لتعداد 2017.

تصنيف وحدات الإيجار القديم في المحافظات

وتضمن العرض تصنيف إجمالي وحدات الإيجار القديم، وفقا للمحافظات وتصنيفهم بين حضر وريف.

وبلغت عدد وحدات الإيجار القديم في المحافظات على النحو التالي:

القاهرة 1099426

الإسكندرية 433761

بورسعيد 21949

السويس 29704

دمياط 25524

الدقهلية 80591

الشرقية 59503

القليوبية 269403

كفر الشيخ 25365

الغربية 72158

المنوفية 25800

البحيرة 56641

الإسماعيلية 18845

الجيزة 562135

بني سويف 23628

الفيوم 23234

المنيا 31428

أسيوط 40519

سوهاج 49235

قنا 26613

أسوان 14927

الأقصر 15417

البحر الأحمر 3122

الوادي الجديد 3084

مطروح 3723

شمال سيناء 2077

جنوب سيناء 1850.



وأكد عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه يتم معرفة معلومات الإيجار القديم عن طريق تعداد السكان كل 10 سنوات، حيث يتم المرور على كافة الوحدات.

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