مطالب برلمانية بتحديث إحصاء الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم
دعا عدد من أعضاء مجلس النواب، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ضرورة عمل إحصاء محدث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم.
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول
وطالب النواب، بأهمية الفصل بين المستأجرين الأصليين، والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.
وأوضح النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، ضرورة تصنيف الوحدات الموجودة فى المناطق الراقية والشعبية.
كما تسائل النواب عن الإحصائيات بشأن تأجير بعض الوحدات من قبل هيئة الأوقاف، ووزارة قطاع الأعمال العام.
6 ملايين أسرة تقطن وحدات الإيجار القديم
وأكد النواب، أن وجود مليون و800و79 ألف وحدة سكنية تخضع للإيجارات القديمة، بواقع 6 ملايين شخص مقيم فى الوحدات السكنية.
واستعرض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، عدد وحدات الإيجار القديم، طبقا لتعداد 2017.
تصنيف وحدات الإيجار القديم في المحافظات
وتضمن العرض تصنيف إجمالي وحدات الإيجار القديم، وفقا للمحافظات وتصنيفهم بين حضر وريف.
وبلغت عدد وحدات الإيجار القديم في المحافظات على النحو التالي:
القاهرة 1099426
الإسكندرية 433761
بورسعيد 21949
السويس 29704
دمياط 25524
الدقهلية 80591
الشرقية 59503
القليوبية 269403
كفر الشيخ 25365
الغربية 72158
المنوفية 25800
البحيرة 56641
الإسماعيلية 18845
الجيزة 562135
بني سويف 23628
الفيوم 23234
المنيا 31428
أسيوط 40519
سوهاج 49235
قنا 26613
أسوان 14927
الأقصر 15417
البحر الأحمر 3122
الوادي الجديد 3084
مطروح 3723
شمال سيناء 2077
جنوب سيناء 1850.
وأكد عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه يتم معرفة معلومات الإيجار القديم عن طريق تعداد السكان كل 10 سنوات، حيث يتم المرور على كافة الوحدات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا