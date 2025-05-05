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خارج الحدود

وزير إسرائيلي يحذر من خطورة توسيع العملية العسكرية في غزة على حياة الرهائن

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر: إن وضع الأسرى المحتجزين "لن يتحسن مع توسيع العملية بغزة وسيكون صعبا للغاية".

وأضاف أن المعركة ستكون صعبة، لكنها ستقودنا للحسم، وهناك احتمال كبير أن نعيد المختطفين وأن تغادر حماس القطاع.

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وفي السياق ذاته قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين: إن المجلس المصغر اتخذ قرارا مخالفا لإرادة أكثر من 70% من المواطنين.

 

عائلات الأسرى تتهم الحكومة بالتخلي عن أبنائهم 

 وأضافت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن المجلس المصغر أقر الليلة التخلي عن الرهائن وعن منعة إسرائيل الوطنية والأمنية.

ومن جانبها، قالت والدة أسير إسرائيلي في غزة: قرار احتلال قطاع غزة بالكامل تغيير لأهداف الحرب لأسباب ومصالح سياسية فقط.

وأضافت أن قرارات المجلس المصغر تماهت مع مواقف بن غفير وسموتريتش باحتلال القطاع والاستيطان فيه.
 

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