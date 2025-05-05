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ثقافة وفنون

بمشاركة ريهام عبد الحكيم، نفاد تذاكر حفل كوكب الشرق بدار الأوبرا

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام نفاد تذاكر حفل كوكب الشرق الذي تحييه المطربة ريهام عبد الحكيم، ويشاركها في الحفل المطربتين رحاب عمر وحنان الخولي وبمصاحبة الفرقة الموسيقية ويقوده المايسترو الدكتور محمد الموجي وذلك فى التاسعة مساء الأربعاء 14 مايو على المسرح الكبير حيث استمرت الاستعدادات لاقامة الحفل المرتقب.

ومن جانبه قال المايسترو الدكتور محمد الموجي: إن امتزاج صوت ريهام عبد الحكيم بأعمال أم كلثوم يمثل تجربة فنية فريدة، وأشار إلى قدراتها الصوتية الاستثنائية التى تجسد روح الطرب.

وأضاف أن مشاركة المطربتان رحاب عمر وحنان الخولى يعكس ثراء الساحة الابداعية المصرية ويعبر عن الإمكانات الفائقة التى يملكها نجوم الموسيقى العربية والتي تتيح لهم اداء كنوز الالحان، وأكد أنه جارى اختيار برنامج فنى للحفل يشمل نخبة من اعمال ام كلثوم التى يتم تقديمها باسلوب يجمع بين الأصالة والإبداع المعاصر ويلقي الضوء على سحر الأيقونات الكلثومية.

جدير بالذكر أن الأمسية تأتى ضمن فعاليات عام أم كلثوم الذى أعلنته وزارة الثقافة بمناسبة مرور 50 عام على رحيل سيدة الغناء العربى واستمرارا لخطط دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى تخليد تراث أحد عمالقة الإبداع الغنائي ونشر أعمالها بين الأجيال الجديدة.

 

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