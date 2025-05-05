"مكافحة التصحر في إفريقيا" ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ورشة عمل "نحو مشاركة فعالة للشباب لمكافحة التصحر في إفريقيا"، وذلك يوم 10 مايو 2025 بمكتبة الإسكندرية.



تناقش الورشة في جلساتها المختلفة مشكلة التصحر في القارة الإفريقية وكيفية التصدي لها والتنوع البيولوجي وأهميته وكيفية الحفاظ عليه، بالإضافة إلى استخدامات التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية في التصدي لمشكلة التصحر في إفريقيا.



يشارك في ورشة العمل حوالي مائة من الطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية والمشاركين في البرامج الموجه لبناء قدرات الشباب بمكتبة الإسكندرية، وهم يمثلون دولًا مختلفة وهي السودان وجنوب السودان وزامبيا ومالاوي وجزر القمر.



وتحرص المكتبة على تبني الطلاب الأفارقة الدارسين بمصر، وتسخر كافة إمكاناتها لدعم وبناء قدراتهم تأكيدًا على دور مصر الريادي بالقارة الإفريقية.

كما تحرص على خلق منصة علمية لتبادل المعرفة والخبرات بين هؤلاء الشباب وبين أقرانهم المصريين، وأن تكون تلك المنصة منبرًا لعرض الرؤى العلمية والثقافية وذلك من خلال تنظيم لقاءات أسبوعية لهؤلاء الطلاب لعرض أفكار الشباب ومناقشتها لتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وبناء القدرات المعرفية للطلاب الأفارقة استكمالًا لدور مصر الريادي بالقارة الإفريقية.

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