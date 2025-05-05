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رياضة

النحاس يدرس الدفع بـ معلول أساسيا أمام المصري

على معلول
على معلول

يدرس عماد النحاس المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الدفع بالتونسي علي معلول أساسيا أمام المصري الخميس المقبل بعد أن شارك في جزء من مباراة حرس الحدود أمس والتي انتهت بفوز الأحمر بخماسية نظيفة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المصري البورسعيدي في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

مباراة الأهلي وحرس الحدود 

وفاز  الأهلي على  حرس الحدود، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وسجل طاهر محمد طاهر  الهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة 10 من تصويبة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الثاني للأهلي عن طريق أحمد نبيل كوكا بالدقيقة 28 من تصويبة أيضا من داخل منطقة الجزاء ولكن بقدمه اليسرى.

وسجل وسام أبو علي الهدف الثالث بالدقيقة 55 من تصويبة قوية بقدمه اليمنى، ثم سجل حسين الشحات الهدف الرابع في الدقيقة 73، وأضاف محمد هاني الهدف الخامس في الدقيقة 4+90. 

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