السبت 12 أبريل 2025
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كفانا نقدا بلا وعي

الطيور من نفس الريش تتجمع معًا ومن يعزف على مزمار القربة هو الذي يحدد اللحن، في الآونة الحالية، تطل علينا رؤوس من كل حدب وصوب لتشهر سهامها المسمومة ليس فقط على مطار القاهرة فحسب بل على كافة الأجهزة العاملة فيه والتي لها علاقة مباشرة مع المسافرين والقادمين من الخارج دون أن تراعي كم الجهد المبذول للحفاظ على الأمن والخدمات المقدمة للركاب.. 

وللأسف الشديد لم يراع هؤلاء أن الطيران المدني خاصة المطارات وشركات الطيران الوطنية في مختلف دول العالم تحرص الدول على الحفاظ عليها وعدم المساس بها، لأنها أنشطة اقتصادية يمكن أن تتأثر بالنقد الهدام، في ظل وجود منظمات وهيئات دولية تقوم بواجباتها بالتفتيش، ومن ثم تكون ذراعا لإحداث بلبلة وتداعيات في غنى عنها.


البعض يدعي بلا وعي أن هناك ترهلًا إداريًا وسوء خدمات داخل مطار القاهرة ووصفه بالعشوائية بداية من إجراءات السفر والصعود على الطائرة، ولم تتوقف السهام عند هذا الحد بل وصل التجرؤ لإجراءات التفتيش وفحص الركاب وسوء معاملتهم والتجاوز في حق العاملين بالشركة الوطنية مصر للطيران بأن فقد التخطيط المالي أدى إلى خسائر مالية. 

لم يراع هؤلاء الأقزام أنهم يتحدثون عن هرم من أهرامات المطارات العالمية وشركة الطيران الوطنية صاحبة التاريخ والريادة العالمية والتي تعمل بكفاءة عالية، وبدلًا من تشجيعها والمضي قدمًا للأمام يكونون أحد معاول الهدم عن طريق الإحباط النفسي بحجة النقد من أجل التصحيح والحفاظ على المصلحة العامة.

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أزعم أن من يتحدث عن الطيران المدني يجب أن يدرك أدوات الصناعة بدلًا من عبارات الإنشاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وكفانا هدما وتدميرا في كياناتنا الاقتصادية التي تعد أحد ركائز بل دعائم الاقتصاد القومي.

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الشركة الوطنية مصر للطيران مصر للطيران مطار القاهرة المطارات الطيران المدني فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي مجدى الشيخ

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