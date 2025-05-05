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الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بالعطارين في الإسكندرية

الانتهاء من إصلاح
الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بالعطارين في الإسكندرية

 تابعت إدارة الطرق والمرافق بحي وسط بالإسكندرية أعمال إصلاح  كسر ماسورة مياه قطر 8 بوصة بشارع  مرسي بدر بالعطارين.

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يأتي ذلك في إطار الاهتمام بشبكة الطرق الرئيسية والفرعية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لمواطني حي وسط، وبناء على تعليمات الدكتورمصطفى العرابي رئيس الحي.

 

حيث تم الانتهاء من الإصلاح والردم والدك، بحضور مسؤولي شركة المياه ومديرية الطرق.

 

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بالعطارين بالاسكندرية حي وسط الدكتورمصطفى العرابي

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