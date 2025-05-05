الإثنين 05 مايو 2025
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حوادث

كشف معمل لتزوير المستندات والأختام التعليمية في شقة سكنية بالجيزة

كشف معمل لتزوير
كشف معمل لتزوير المستندات والأختام

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية.

 

كشف معمل لتزوير المستندات والأختام التعليمية يديره أجنبي 

 <strong>في شقة سكنية بالجيزة.. كشف معمل لتزوير المستندات والأختام التعليمية يديره أجنبي </strong>
 في شقة سكنية بالجيزة.. كشف معمل لتزوير المستندات والأختام التعليمية يديره أجنبي 

 

 في شقة سكنية بالجيزة.. كشف معمل لتزوير المستندات والأختام التعليمية يديره أجنبي 

 

 

وأشارت التحريات إلى أن المتهم اتخذ من محل سكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير الوثائق الرسمية، وخاصة الشهادات التعليمية، مستخدمًا أدوات تقنية متطورة.

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وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوبة لعدة مؤسسات تعليمية، وعدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات، الأدوات والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في عمليات التزوير، والتي تم العثور بداخلها على أدلة تثبت نشاطه الإجرامي، ومبالغ مالية من متحصلات هذا النشاط غير المشروع

وبمواجهته، أقر المتهم بتفاصيل نشاطه الإجرامي كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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