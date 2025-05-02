الجمعة 02 مايو 2025
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محافظات

1409 مواطنين تلقوا العلاج والكشف بالمجان بقافلة طبية بقرية المرابعين بدمياط

قافلة طبية بدمياط،
قافلة طبية بدمياط، ڤيتو

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة في إطلاق قوافل طبية مجانية لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، ضمن خطة التوسع في الرعاية الصحية المجتمعية.

وفي هذا الإطار، تلقت المحافظة بيانًا من مديرية الصحة بشأن نتائج القافلة الطبية التي نُظمت على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين بقرية المرابعين التابعة لمركز كفر سعد.

 

10 عيادات و2 وحدة أشعة وصيدلية مجانية

 

وأوضح الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة بدمياط، أن القافلة تضمنت 10 عيادات طبية متنقلة في تخصصات الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة، المسالك البولية، النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة.

كما شملت القافلة وحدتين للأشعة، معملي تحاليل (دم وطفيليات)، وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

قافلة طبية مجانية بدمياط 
قافلة طبية مجانية بدمياط 

 

 

 

تحويل حالة للمستشفى و200 تحليل دم

 

وأشار "بدران" إلى أن إجمالي من ترددوا على القافلة بلغ  ١٤٠٩ مواطنين تلقوا خدمات الكشف والعلاج المجاني، فيما تم تحويل حالة واحدة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
كما تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ ٩٨ حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن"، وفحص ١٩  حالة بالأشعة، بالإضافة إلى ٢٠٠  تحليل دم، و١٢ تحليل طفيليات.

 

١٣٠ مواطنًا شاركوا في ١٠ لقاءات صحية

 

وتضمنت فعاليات القافلة أيضًا تنظيم ١٠ ندوات توعوية صحية تناولت موضوعات متنوعة، شارك فيها ١٣٠ مواطنًا، بهدف رفع الوعي الصحي والوقاية من الأمراض.

 

 

 

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