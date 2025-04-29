محافظ دمياط يلتقي مدير الأوقاف الجديد ويتابع ملفات العمل بالمديرية

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، فضيلة الشيخ هاني السباعي، مدير مديرية الأوقاف الجديد، في لقاء تناول عددًا من الملفات المهمة بقطاع الأوقاف، وذلك بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة.

تهنئة بالمهمة الجديدة

في مستهل اللقاء، قدم محافظ دمياط التهنئة للشيخ هاني السباعي على توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته، ومواصلة تطوير العمل الدعوي والخدمي في المحافظة.

محافظ دمياط يلتقي مع مدير الأوقاف .. ڤيتو

متابعة ملفات قطاع الأوقاف

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور الشهابي عددًا من ملفات العمل بالمديرية، وعلى رأسها جهود قطاع الدعوة وعمارة بيوت الله، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، التي تهدف إلى تعزيز الدور المجتمعي للمساجد وتطوير بنيتها التحتية.

دعم المحافظة لرؤية العمل

وأكد محافظ دمياط على الدعم الكامل الذي تقدمه المحافظة لتيسير عمل كافة المديريات والقطاعات، مشددًا على أهمية تذليل العقبات التي قد تواجه منظومة العمل، والعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق الاستراتيجية التنموية وخدمة المواطنين على الوجه الأكمل.

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