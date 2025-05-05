وكيل وزارة الأوقاف يلتقي مفتشي الإدارات الفرعية في الإسكندرية

التقى الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الإثنين، مفتشي الإدارات الفرعية بمسجد القائد إبراهيم.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف- وفي إطار تنشيط وضبط إيقاع العمل الدعوي والإداري بحضور الشيخ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة والشيخ ماهر عبد الجواد مدير إدارة الإدارات والشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة.

وخلال الاجتماع وجه مفتشي الدعوة بالإدارات الفرعية إلى ضرورة تكثيف المرور والمتابعة الميدانية والنزول على أرض الواقع لمتابعة المساجد والعاملين بها والأنشطة المقامة بالمساجد من دروس وقوافل ومقارئ قرآنية وبرامج تثقيفية للأطفال وغير ذلك من الأنشطة الدعوية والاجتماعية، وبذل أقصى الجهد لخدمة بيوت الله لتكون منارة إشعاع وتثقيف وتنوير للمجتمع.

ودفع وكيل الوزارة الأئمة وحثهم على ضرورة التوسع في الأنشطة بالمساجد بما يضمن تحقيق الهدف الذي تسعى وزارة الأوقاف بقيادة الوزير إلى تحقيقه، وهو تبصير وتوعية الجمهور بعظمة الدين وكيف أن الإنسان عليه أن يتحلى بحسن الخلق.

واوضح وكيل الوزارة، أنه يحرص كل الحرص على أن يكون نافعًا لمجتمعه بنَّاءً في وطنه بما يحقق مراد الله في كونه وهو إعمار الكون، وأكد أن هذا الهدف يحتاج إلى الجِدِ والجهد والإخلاص والإتقان والحرص على تحقيق كافة الأهداف المجتمعية والإنسانية والدعوية المنوطة بالمساجد وأئمتها والعاملين بها.

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