الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين شرق الإسكندرية يضبط طن لحوم مجهولة المصدر

تموين شرق الإسكندرية
تموين شرق الإسكندرية يضبط طن لحوم مجهولة المصدر

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة. 

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته ببشارة خير وسعادة قادمة

موعد مباراة بتروجت وسيراميكا في الدوري المصري والقناة الناقلة

 ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بشن حملات تموينية على ثلاجات حفظ اللحوم. 

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة  بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملات على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط ثلاجة حفظ لحوم بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على٤٠ كرتونة لحم بقري وزن الكرتونة الواحدة ٢٠ كجم بإجمالي ٨٠٠ كجم مجهولة المصدر.  

 

كما تم ضبط بازار لحيازته ١٧٠ علبة سجائر مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية التموين بمحافظة الاسكندرية الأسواق الفريق أحمد خالد

مواد متعلقة

ضبط 10 أطنان دقيق خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز خلال 24 ساعة

كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة.. اشتعال المنافسة بالمجموعة الثالثة.. السنغال تدافع عن اللقب وغانا تسعى للتعويض.. وأفريقيا الوسطى والكونغو يطمحان في خطف بطاقة التأهل

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته ببشارة خير وسعادة قادمة

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025

الأزهر يعترض على منح لجنة بالأوقاف حق إصدار الفتوى

جامعة الزقازيق تصدر بيانا جديدا بشأن مصرع الطالبة روان ناصر

أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول

رسميا، السيسي يصدق على قانون العمل

حرب شرسة مقبلة، توفيق عكاشة يكشف مخططا جديدا لإشعال معركة كبرى بالشرق الأوسط

كانت بمفردها، مصدر يكشف مفاجأة في واقعة سقوط طالبة علوم الزقازيق روان ناصر

الأرصاد: أمطار خفيفة ورياح على هذه المناطق اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القيم الأخلاقية، تعرف على مكانتها وصفاتها وأهميتها في الإسلام

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته ببشارة خير وسعادة قادمة

هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص لأداء الحج؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية