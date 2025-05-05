تموين شرق الإسكندرية يضبط طن لحوم مجهولة المصدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بشن حملات تموينية على ثلاجات حفظ اللحوم.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملات على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط ثلاجة حفظ لحوم بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على٤٠ كرتونة لحم بقري وزن الكرتونة الواحدة ٢٠ كجم بإجمالي ٨٠٠ كجم مجهولة المصدر.

كما تم ضبط بازار لحيازته ١٧٠ علبة سجائر مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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