شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، خلال الأيام الماضية، حملات مرورية موسعة استهدفت ضبط المخالفات بمدينة أبو المطامير، في إطار جهود وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

حملات مرورية مكثفة بمدينة أبو المطامير تسفر عن ضبط عشرات المخالفات

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من المخالفات، شملت: 26 مخالفة خط سير، 56 مخالفة تحميل ركاب بشكل غير قانوني، 57 مخالفة مرورية متنوعة، 13 مخالفة تعريفة الركوب المقررة، 4 مخالفات لمواقف عشوائية.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات لضبط الحركة المرورية وردع المخالفين، في إطار الحفاظ على الانضباط وتيسير حركة السير بالمنطقة.

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