كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة.. اشتعال المنافسة بالمجموعة الثالثة.. السنغال تدافع عن اللقب وغانا تسعى للتعويض.. وأفريقيا الوسطى والكونغو يطمحان في خطف بطاقة التأهل

كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة، يشهد ملعب السويس الجديد مباراتين مساء اليوم الإثنين في إطار الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا التي تقام حاليًا بمصر وتستمر حتى 18 مايو المقبل.

مباريات اليوم بالمجموعة الثالثة

- أفريقيا الوسطى ضد الكونغو الديمقراطية: الساعة 6:00 مساءً.

- غانا ضد السنغال: الساعة 9:00 مساءً.

وتبحث المنتخبات الأربعة عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل الذي سيطر على مباراتي الجولة الأولى وتساويهم في النقاط والأهداف.

وفتح تعادل منتخب أفريقيا الوسطى "الوحوش البرية" أمام المنتخب السنغالي (حامل) اللقب في الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة بـ أمم أفريقيا تحت 20 سنة الباب أمام إعطاء الأمل لمنتخبي أفريقيا الوسطى الكونغو الديمقراطية لمنافسة السنغال وغانا بتلك المجموعة.

السنغال ضد غانا

كان المنتخب السنغالي مفاجأة الجولة الأولى بعدما كان مرشحًا بقوة لتحقيق فوز مريح على حساب أفريقيا الوسطى كونه بطل النسخة السابقة ويضم عدد غير قليل من المحترفين لكنه سقط في فخ التعادل وباتت "أشبال التيرانجا" بقيادة المدرب الطموح سيرين ساليو ضياء وموهوب الوسط شيخ تيام صاحب الهدف الوحيد في اللقاء الأول باتا أمام خيار وحيد هو الفوز اليوم حتى لا يدخلوا في حسابات معقدة من أجل التأهل لربع النهائي في المواجهة الأخيرة أمام الكونغو الديمقراطية مساء الخميس المقبل على ملعب السويس الجديد.

أما المنتخب الغاني الذي توج باللقب في 4 مناسبات فقد اكتفى هو الآخر بالتعادل بهدف لمثله في الجولة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية بفضل الهدف الذي أحرزه مهاجمه الواعد ميسباو عزيز ويأمل اليوم في الخروج بنتيجة إيجابية تضاعف من حظوظه في بلوغ ربع النهائي قبل المواجهة الأخيرة الخميس القادم أيضًا أمام منتخب أفريقيا الوسطى على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

أفريقيا الوسطى ضد الكونغو الديمقراطية

منتخب أفريقيا الوسطى بقيادة المدرب بروس ستيفن عبد الله ينافس بقوة على إحدى البطاقتين المباشرتين لهذه المجموعة بعد أن ظن الجميع أنهم الحلقة الأضعف في هذه المجموعة على خلفية تأهلهم عن منطقة وسط أفريقيا بقرار إداري من الاتحادين الدولي والأفريقي بعد تسليط عقوبة الإيقاف على الاتحاد الكونغولي بسبب التدخل الحكومي.

من جانبه لن يفوت منتخب الكونغو الديمقراطية "الفهود الصغيرة" بقيادة جاي بوكاسا الفرصة في تحقيق أول انتصار في تاريخ هذه الدولة صاحبة التقاليد العريقة في "قارة المواهب" بعد أن قدم أوراق اعتماده كمرشح شبه محتمل للتأهل لربع النهائي على أقل تقدير بتقدمه على العملاق الفاني في الجولة الأولى بهدف نجمه الأول وقائده صمويل نتاندا واكتفى بالتعادل بهدف في كل شبكة.

منتخبات المجموعة الثالثة تتحدى الأمطار

واختتمت منتخبات المجموعة الثالثة استعداداتها لخوض مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة تحت الأمطار التي سقطت على مدينة السويس وملاعب التدريب.

ورغم الأمطار أدت المنتخبات الأربعة تدريباتها بقوة وسيطر عليها الجانب الخططي وتعليمات المدربين لتصحيح الأخطاء.

وأدى منتخب أفريقيا الوسطى مرانه الأخير على استاد السويس للبترول استعدادا لمباراته أمام الكونغو الديمقراطية تحت الأمطار وركز ستيفان عبد الله المدير الفني للفريق على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية لتنفيذها خلال اللقاء بعد أن شاهد الجميع مباراة الكونغو مع غانا، وشهد مران منتخب الكونغو الديمقراطية الذي جرى بستاد بورتوفيق قوة وحماسًا شديدًا من اللاعبين تحت قيادة مدربهم جاى بوكاسا رغم سقوط الأمطار.

واكتفي بوكاسا بتدريبات الإحماء والتسخين وأجرى تقسيمة بين اللاعبين ركز خلالها على غلق المساحات وفتح الملعب عن طريق الأجناب.

واستقبلت الأمطار أيضًا مران منتخب غانا فى بدايته لكن سرعان ما توقفت ليبدأ ديزموند أوفى بعدها مباشرة تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الخططية التي من المقرر تنفيذها خلال لقائه أمام السنغال كما اهتم المدير الفني بتدريبات الضربات الثابتة.

وكان منتخب السنغال الاستثناء الوحيد، حيث أدى مرانه دون أمطار وشهد تركيزًا من مدربه ساليو ضياء على تضييق المساحات خاصة في منتصف الملعب وهو ما ظهر بوضوح خلال التقسيمة الرئيسية فى المران واوقف ساليو المران أكثر من مرة لتوجيه لاعبيه وتصحيح الأخطاء.

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