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جامعة بنها تحصد عددا من المراكز الأولى في مهرجان "إبداع"، في موسمه الـ13

مهرجان “إبداع”،
مهرجان “إبداع”، فيتو

حصد طلاب جامعة بنها، عددا من المراكز الأولى في مهرجان "إبداع" في موسمه الـ 13، في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

أقيم المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظمته وزارة الشباب والرياضة.

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هانى شحتة عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة بنها

جامعة بنها تحصد عددا من المراكز الأولى في مهرجان “إبداع”

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة بالجامعة.
ووجه الدكتور ناصر الجيزاوي، التهنئة إلى الطلاب الفائزين فى مسابقات المهرجان المختلفة، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على دعم جميع الطلاب المتميزين والموهوبين فى مختلف المجالات والأنشطة الطلابية، مشيرا إلي أن تنظيم وزارة الشباب لهذه الفعاليات تأتي ضمن جهود الحكومة للارتقاء بمستوى وفعاليات الأنشطة الطلابية المختلفة والمسابقات التي تعمل على دعم وتحفيز الشباب للارتقاء بمستواهم الفكري والعملي والمهاري.

تطوير المهارات الشخصية للطلاب

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادى، نائب رئيس جامعة بنها، على اهتمام الجامعة بالأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة لتطوير المهارات الشخصية للطلاب من خلال التفاعل مع زملائهم والمشاركة فى مشروعات وفعاليات متعددة لاكتساب مهارات التواصل.
يذكر أن فريق “كورال قطرات الندى” بالجامعة حصل على المركز الأول، وفريق جامعة بنها للفنون الشعبية حصل على المركز الثاني، كما حصلت الطالبة بثينة سيف الإسلام على المركز الأول في مجال الفنون التشكيلية تصوير ملون، والطالبة ميرنا طارق عبد الفتاح علي المركز الثاني في مجال الفنون التشكيلية تصوير ملون. 
كما حصل الطالب إسماعيل عاطف عبد السلام على جائزة أفضل تصميم برنامج في مجال العروض المسرحية، والطالب وليد عبد الوارث يوسف جائزة أفضل مدرب  في مجال الفنون الشعبية، والطالبة بسمة تامر محمد جائزة أفضل مؤدية حركة في مجال الفنون الشعبية.

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