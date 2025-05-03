رئيس جامعة بنها: الذكاء الاصطناعي شريك في الإبداع والتطوير

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات ندوة " الثورة الصناعية الخامسة بين النظرية والتطبيق" التي نظمها مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها بالتعاون مع مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة" بمقر الجامعة بالعبور وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين جامعة بنها متمثلا في مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة، ومبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة".





جاء ذلك بحضور المهندس محمد كامل رئيس مبادرة " مهندسون من أجل مصر المستدامة"، و الدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، والدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.



وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها “اليوم نعيش مرحلة جديدة من التطور البشري، تتلاقى فيها التقنية مع الإنسانية، ويصبح فيها الذكاء الاصطناعي شريكًا في الإبداع والتطوير”.



وأضاف " الجيزاوى أن الثورة الصناعية الخامسة نقلة نوعية تتجاوز ما سبقها، بتركيزها على الإنسان والاستدامة، وتسخير التكنولوجيا لخدمة رفاهية الإنسان، لافتا إلى أنها تقوم على الدمج بين القدرات البشرية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، لإيجاد حلول أخلاقية وشاملة للتحديات العالمية.

الجامعات المنارة الكبرى لخدمة المجتمع



وأكد " الجيزاوي " علي دور الجامعات باعتبارها المنارة الكبرى لخدمة المجتمع وتحقيق سبل التقدم والرخاء على أفراده لما تلعبه الجامعة من دور كبير في بناء الأفكار والعقول من خلال عمليات التعليم والبحث العلمي.

ووجه رئيس جامعة بنها الطلاب بضرورة بناء قدراتهم وتنمية وعيهم بالتطبيقات الجديدة والاستفادة منها في حياتهم لبناء مستقبلهم بشكل أفضل.

يذكر أن الندوة شارك فيها كل من إتحاد المهندسين العرب، وشركة اوتوديسك العالمية، والديار السعودية للإستشارات الهندسية، وشركة ريدكون للتعمير، وشركة Siraj Lighting.

كما تشمل فعاليات اليوم عدد من المحاضرات الهامة التي تربط بين الثورة الصناعية الخامسة والتقنيات الرئيسية التي تعتمد عليها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.

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