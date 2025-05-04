رئيس جامعة بنها يوجه باستغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة لعدد من المنشآت الجديدة ، والمنشآت التي يتم رفع كفاءتها بكفر سعد، واطلع على نسبة الإنجاز في هذه المشروعات رافقه خلالها الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة.

وخلال الجولة تفقد رئيس جامعة بنها أعمال تأهيل وتطوير بدروم كليتى الحاسبات والفنون التطبيقية واستمع لشرح من مهندسي الموقع عن أعمال التطوير، وتفقد عدد من ورش النسيج بكلية الفنون التطبيقية رافقه خلالها الدكتور كرم عبد الغنى عميد كلية الحاسبات، والدكتور السيد الملقى القائم بعمل عميد كلية الفنون تطبيقية.

كما شملت الجولة تفقد بدء أعمال إنشاء مبنى المدرجات الجديد بكفر سعد بعدد 50 مدرج، وأعمال إنشاء مسجد كلية التربية رافقه خلالها الدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية، كما تفقد أعمال إنشاء لاند سكيب بكلية التمريض رافقه خلالها الدكتورة مروة راغب عميد الكلية.

كما تفقد رئيس الجامعة مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بكفر سعد، والمكون من أرضى و5 أدوار بمساحة 10 آلاف متر مربع، لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة، كما تفقد أيضا أعمال تعلية المبنى الإداري والسكاشن بكلية الحقوق لاستيعاب اكبر عدد من الطلاب، كما تفقد مسجد كلية الحقوق رافقه خلالها الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق.

كما تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي أعمال البدء فى إنشاء كلية الفنون التطبيقية والتربية النوعية، وأعمال إنشاء حمام السباحة بكلية التربية الرياضية رافقه خلالها الدكتور اسامه صلاح عميد كلية التربية الرياضية، وتفقد أعمال التطوير والتجديد بمبني الجراحة بالمستشفي الجامعي، واطلع علي سير العمل بها رافقه الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري، والدكتور عمر الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية .

تطوير المنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة

ووجه رئيس جامعة بنها خلال جولته بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات لتشغيلها، كونها جزءا من استثمارات الجامعة.

وعلى هامش الجولة أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي حوارا مع عدد من الطلاب واستمع إلى بعض مقترحاتهم حول المنصة والكتاب الجامعي.

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