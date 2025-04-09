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رياضة

منتخب التنس يواجه بلغاريا في تصفيات المجموعة الأفرو أوروبية بكأس بيلي جين

منتخب مصر للتنس،
منتخب مصر للتنس، فيتو

التنس، يخوض المنتخب الوطني للتنس مواجهة قوية اليوم الأربعاء، أمام منتخب بلغاريا في الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة الأفرو - أوروبية، بكأس بيلي جين للتنس المقامة حاليا في مدينة لارنكا القبرصية.

وكان المنتخب الوطني قد حقق في الجولة الماضية، فوزا مستحقا أمام منتخب الكيان الإسرائيلي، بنتيجة (2-0) في منافسات الفردي، بالإضافة لفوز جديد في مباراة الزوجي.

وجاءت مباراة الزوجي لتضع بصمة الختام على الأداء المصري القوي، حيث فاز الثنائي المصري لميس الحسين وساندرا سمير على الزوجي الإسرائيلي بنتيجة 2-0، لتكتمل الثلاثية النظيفة لمصر في الجولة الأولى من البطولة، دون فقدان أي مجموعة في المباريات الثلاث.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتهنئة جديدة للمنتخب الوطني للسيدات على هذا الفوز المتكامل، مؤكدًا أن البطلات يكتبن صفحة مشرّفة في تاريخ الرياضة المصرية، ويؤكدن قدرة المرأة المصرية على تمثيل وطنها بأداء عالمي مشرف.

كما وجه الوزير التحية إلى الاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي، مشيدًا بحُسن الإعداد الفني والنفسي للاعبات، والتطور الملحوظ في مستوى اللعبة على المستوى الدولي.

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