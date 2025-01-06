الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصنيف لاعبات التنس، أنس جابر تتقدم مركزين وأرينا سابالينكا تحافظ على الصدارة

أنس جابر
أنس جابر

تصنيف لاعبات التنس، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، وذلك عقب تتويجها بلقب بطولة برزبين فئة 500 نقطة.


ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغيير، وكان التغيير الأول بتراجع اللاتفية إيلينا أوستابينكو، مركزين، لتتواجد في التصنيف 17، لتتقدم ميرا أندريف وبياتريز حداد مايا إلى المركزين 15 و16 على الترتيب.

كما عادت الأمريكية ماديسون كيز إلى قائمة العشرين الأوائل عالميا، بتقدمها مرتبة واحدة، لتتواجد في التصنيف 20.

أنس جابر تتقدم مركزين 


واستهلت التونسية أنس جابر، رحلة العودة في العام الجديد، بالتقدم مركزين، لتتواجد في التصنيف 40 عقب وصولها إلى ربع نهائي بطولة برزبين.

 أول 10 مراكز في التصنيف العالمي للاعبات التنس  

1- أرينا سابالينكا: 9656 نقطة

2- إيجا شفيونتيك: 8120 نقطة

3- كوكو جوف: 6888 نقطة

4- جاسمين باوليني: 5399 نقطة

5- كينوين جينج: 5325 نقطة

6- إيلينا ريباكينا: 4821 نقطة

7- جيسيكا بيجولا: 4671 نقطة

8- إيما نافارو: 3551 نقطة

9- داريا كاساتكينا: 3368 نقطة

10- باربورا كريتشيكوفا: 3214 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصنيف لاعبات التنس التنس ارينا سابالينكا بطولة برزبين انس جابر

مواد متعلقة

أرينا سابالينكا تتصدر تصنيف لاعبات التنس وهذا موقف ميار شريف وأنس جابر

تصنيف لاعبات التنس، تقدم ميار شريف وهذا موقف أنس جابر

سينر يحتفظ بصدارة ترتيب محترفي التنس للأسبوع الـ 27 على التوالي

أنس جابر بالمرتبة 42، التصنيف العالمي للاعبات التنس

ads

الأكثر قراءة

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

وفاة والدة محمود تريزيجيه بعد تعرضها لوعكة صحية

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

مقطع صادم يثير الغضب، لحظة الاعتداء بالضرب على طاقم تمريض مستشفى التبين المركزي (فيديو)

الداخلية تفتتح مقرًّا جديدًا للجوازات في مول العرب، تعرف على مواعيد العمل

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بمشاركة الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة

عيد الميلاد المجيد، السيسي يقود جهود ترسيخ مبدأ المواطنة وروح الوحدة الوطنية بين المصريين

منوعات

المزيد

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
ارتفاع حصيلة عملية قلقيلية بالضفة الغربية إلى 3 قتلى و9 مصابين