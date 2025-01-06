تصنيف لاعبات التنس، أنس جابر تتقدم مركزين وأرينا سابالينكا تحافظ على الصدارة

تصنيف لاعبات التنس، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، وذلك عقب تتويجها بلقب بطولة برزبين فئة 500 نقطة.



ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغيير، وكان التغيير الأول بتراجع اللاتفية إيلينا أوستابينكو، مركزين، لتتواجد في التصنيف 17، لتتقدم ميرا أندريف وبياتريز حداد مايا إلى المركزين 15 و16 على الترتيب.

كما عادت الأمريكية ماديسون كيز إلى قائمة العشرين الأوائل عالميا، بتقدمها مرتبة واحدة، لتتواجد في التصنيف 20.

أنس جابر تتقدم مركزين



واستهلت التونسية أنس جابر، رحلة العودة في العام الجديد، بالتقدم مركزين، لتتواجد في التصنيف 40 عقب وصولها إلى ربع نهائي بطولة برزبين.

أول 10 مراكز في التصنيف العالمي للاعبات التنس

1- أرينا سابالينكا: 9656 نقطة

2- إيجا شفيونتيك: 8120 نقطة

3- كوكو جوف: 6888 نقطة

4- جاسمين باوليني: 5399 نقطة

5- كينوين جينج: 5325 نقطة

6- إيلينا ريباكينا: 4821 نقطة

7- جيسيكا بيجولا: 4671 نقطة

8- إيما نافارو: 3551 نقطة

9- داريا كاساتكينا: 3368 نقطة

10- باربورا كريتشيكوفا: 3214 نقطة

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