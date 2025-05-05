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رياضة

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المصري البورسعيدي في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري في بطولة الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

مباراة الأهلي وحرس الحدود 

وفاز النادي الأهلي على نظيره فريق حرس الحدود، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وكان طاهر محمد طاهر سجل الهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة 10 من تصويبة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الثاني للأهلي عن طريق أحمد نبيل كوكا بالدقيقة 28 من تصويبة أيضا من داخل منطقة الجزاء ولكن بقدمه اليسرى.

وسجل وسام أبو علي الهدف الثالث بالدقيقة 55 من تصويبة قوية بقدمه اليمنى، ثم سجل حسين الشحات الهدف الرابع في الدقيقة 73، واضاف محمد هاني الهدف الخامس في الدقيقة 4+90. 

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الأهلي الدوري المصري الأهلى والمصرى

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