"حسبة برما"، مصير منتخب مصر للشباب في أقدام المنافسين، مباراة تنزانيا تحصيل حاصل، والتأهل كأفضل توالت الأمل الأخير للفراعنة

دخل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، في "حسبة برما" في سعيه للتأهل للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى الثامن عشر من مايو الجاري، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب، التي تنطلق فعالياتها في دولة تشيلي في شهر سبتمبر المقبل

منتخب سيراليون متصدر المجموعة، فيتو

خسارة قاسية أمام سيراليون برباعية

وعلى الرغم من البداية الجيدة لمنتخب الشباب في الجولة الإفتتاحية وتغلبه على جنوب افريقيا بهدف دون مقابل، وبث حالة من التفاؤل بين جماهير الكرة المصرية بإمكانية تخطي باقي المنافسين في المجموعة الأولى، فإذا بمنتخب الفراعنة يتلقى هزيمة قاسية ومؤلمة أمام سيراليون بأربعة أهداف مقابل هدف، ليفرض حالة من الحسرة والإحباط داخل الشارع الكروي، خاصة أن البطولة تقام على أرضه ووسط جماهيره.

وواصل منتخب مصر للشباب فصوله "السخيفة" في لقاء الجولة الثالثة بدور المجموعات، بعدما تعثر أمام زامبيا وسقط في فخ التعادل السلبي، ليحصد نقطة واحدة ويتوقف رصيده عند أربع نقاط جمعها في ثلاث مباريات بفوز على جنوب افريقيا بهدف وخسارة أمام سيراليون بأربعة أهداف مقابل هدف ثم التعادل السلبي مع زامبيا.

في المقابل، نجح منتخب سيراليون في جمع 7 نقاط في أول ثلاث مواجهات بعدما تعادل في الجولة الأولى مع زامبيا سلبيا، ثم فاز على مصر 4-1 في الجولة الثانية قبل أن يفوز على تنزانيا بهدف نظيف في الجولة الثالثة، وضمن بالفعل التأهل للدور ربع النهائي بصرف النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام جنوب أفريقيا.

مباراة مصر وزامبيا، فيتو

منتخب مصر في حسبة برما

وعلى الرغم من أن منتخب مصر يحتل حاليا المركز الثاني في المجموعة الأولى، إلا أن فرصته في التأهل كثاني المجموعة خلف منتخب سيراليون تبدو شبه مستحيلة، وهذا لأنه خاض ثلاث مباريات حتى الآن، في حين أن كل من زامبيا (ثلاث نقاط) وجنوب افريقيا (نقطتين) خاض كل منهما مباراتين فقط، وتلتقي زامبيا تنزانيا وجنوب افريقيا مع سيراليون غدا الثلاثاء، وفوز أي منهما على منافسه سيدفعه لتخطي منتخب مصر والتأهل للمركز الثاني، وفي حال فوزهما في لقاء الغد، فإن منتخب مصر سيتراجع للمركز الرابع، حيث يرتفع رصيد جنوب إفريقيا إلى 6 نقاط تدفعه للمركز الثاني خلف سيراليون، في حين يرتفع رصيد زامبيا حال الفوز على تنزانيا إلى 5 نقاط تدفعه للمركز الثالث، ليقبع منتخب مصر في المركز الرابع، في انتظار مباراته الأخيرة أمام تنزانيا يوم الجمعة المقبل.

منتخب تنزانيا للشباب، فيتو

مباراة مصر وتنزانيا تحصيل حاصل

وللأسف فإن فرص مصر في التأهل للدور ربع النهائي تبدو صعبة للغاية، حتى في حال الفوز على تنزانيا في المباراة القادمة، لأنه وفقا للائحة البطولة فإن الفريق الذي يحتل المركز الأخير بعد إنتهاء مباريات الدور الأول لحساب المجموعة الأولى، تلغى مباريات الفريق صاحب المركز الخامس، والأقرب له حتى ألان هو منتخب تنزانيا، لذلك فإن خسارته أمام مصر لن تفيد الأخير في شيئ، خاصة لو فاز منتخبا جنوب افريقيا وزامبيا على سيراليون وتنزانيا في مواجهتي الغد

ترتيب مجموعة مصر بأمم افريقيا للشباب، فيتو

فرص مصر في التأهل لربع النهائي

أما عن فرص منتخب مصر في التأهل فهي وإن كانت ضعيفة، إلا أنها ليست مستحيلة وتتوقف على نتائج المنافسين على النحو التالي:

- إذا انتهت مباراة زامبيا وجنوب أفريقيا فى الجولة الأخيرة بالتعادل، يضمن المنتخب المصري المركز الثاني ويتأهل مباشرة.

- أما إذا فازت زامبيا أو جنوب أفريقيا، سيتراجع الفراعنة للمركز الثالث، ليبدأ القلق الحقيقي، حيث سيتعلق التأهل بنتائج المجموعتين الثانية والثالثة، ما يجعل الحسابات أكثر تعقيدًا وغير مضمونة.

أسامة نبيه، فيتو

أسامة نبيه يؤكد تحمله مسئولية نتائج الفريق

فيما تحدث أسامة نبيه عن سبب تعثر الفريق بالتعادل أمام زامبيا بعد الخسارة أمام سيراليون بالأربعة

وقال أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "حاولنا تحقيق المكسب أمام زامبيا لكن التوفيق غاب عنا.. وأتحمل المسئولية كاملة كمدرب للفريق.. لدينا إصابات في الفريق وخمسة أيام كافية للاستشفاء قبل مباراة تنزانيا في الجولة الأخيرة بهذا الدور وهناك أخطاء سنحاول تصحيحها وسنظهر بشكل جيد أمام تنزانيا.

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