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رياضة

بعد 8 مباريات، أبرز الأرقام بكأس الأمم الأفريقية للشباب

كأس الأمم الإفريقية،
كأس الأمم الإفريقية، فيتو

 تستضيف ثلاث مدن مصرية بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا حتى الثامن عشر من مايو الجاري، ومع نهاية جولتين في المجموعة الأولى والجولة الافتتاحية في المجموعتين الثانية والثالثة  كان المستوى الفني للمباريات مقبولًا في البدايات وفي انتظار وصوله للذروة مع اقتراب مرحلة المجموعات من نهايتها، ثم الدخول في الأدوار الإقصائية.

 

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أبرز أرقام البطولة حتى الآن على النحو التالي:

- 8 مباريات في المجموعات الثلاث شهدتها ملاعب القاهرة وهيئة قناة السويس و30 يونيو بالدفاع الجوي وملعب السويس الجديد.

- 5 انتصارات تحققت مقابل 3 تعادلات، منها واحد فقط بدون أهداف بين زامبيا وسيراليون في أولى مواجهات البطولة.

- 17 هدفًا استقبلتها الشباك منذ انطلاق البطولة منها 7 في الأشواط الأولى و10 في الثانية وبمتوسط 2.125 في المباراة الواحدة.

- تفوق كبير للاعبين الذين ينشطون في أندية محلية داخل أفريقيا في تسجيل الأهداف برصيد 11 هدفًا مقابل 7 فقط لنجوم يلعبون في أندية بالولايات المتحدة والبرتغال وإيطاليا.

- هدف واحد من علامة الجزاء أحرزه سيتا باه مدافع منتخب سيراليون في مرمى عبد المنعم تامر حارس منتخب مصر.

- تصدر السيراليوني موموه كامارا قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف وبفارق هدفًا واحدًا عن محمد ياسر زابيري مهاجم المنتخب المغربي.

- خسارة منتخب مصر صاحب الأرض أمام سيراليون (1 – 4) وتعادل منتخب السنغال حامل اللقب مع إفريقيا الوسطى (1 – 1)، أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن في انتظار المزيد مع توالي المباريات.

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