الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

غارات أمريكية على مواقع حوثية في جنوب صنعاء

صنعاء، فيتو
صنعاء، فيتو

أفادت تقارير إخبارية، بشن الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، غارات جوية على مواقع حوثية في جنوب صنعاء ب اليمن.

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مساندة للفلسطينيين في غزة.

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