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إعلان حالة الطوارئ بالمجموعة الثالثة بأمم أفريقيا تحت 20 سنة.. تفاؤل حذر بتدريبات السنغال وغانا.. تركيز وروح معنوية عالية بأفريقيا الوسطى.. وجولة سياحية لمنتخب الكونغو

امم أفريقيا تحت ٢٠
امم أفريقيا تحت ٢٠ سنة

رفعت منتخبات المجموعة الثالثة بالسويس شعار لا وقت للراحة عقب مباراتي افتتاح المجموعة مساء أول أمس واللتين انتهتا بتعادلين إيجابين بنفس النتيجة (1 – 1) بين السنغال وأفريقيا الوسطى، وغانا والكونغو الديمقراطية بكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة المقامة بمصر حاليا وتستمر حتى 18 مايو الحالي.

جولة سياحية لمنتخب الكونغو

والاستثناء الوحيد كان منتخب الكونغو الديمقراطية الذي فضل مدربه جاي بوكاسا إلغاء المران والخروج بلاعبيه فى جولة سياحية حرة بالسويس، كمكافأة لهم بعد التعادل مع غانا وبهدف إزالة الضغوط النفسية قبل مباراتهم غدا الإثنين أمام أفريقيا الوسطى.

أما المنتخبات الثلاثة الأخرى، فقد بدأت الاستعداد للجولة الثانية المقرر لها غدا الاثنين بستاد السويس الجديد.

مباريات المجموعة الثالثة بالمجموعة أفريقيا 

ويلتقي منتخب أفريقيا الوسطى نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في تمام السادسة مساءً غدا الاثنين ثم يواجه منتخب السنغال نظيره الغاني في التاسعة مساءً.


وقد انعكست نتائج الجولة الأولى على تدريبات المنتخبات الثلاثة امس والتي استضافتها ملاعب إستاد الجيش بالسويس ونادي السويس للبترول، حيث شهدت حماسًا وجدية ورغبة في تحقيق نتائج أفضل في الجولة الثانية.

وربما كان المشهد واحدًا خلال تدريبات امس، حيث كان التركيز على العامل النفسي وشرح أخطاء مباريات الأمس وكيفية علاجها قبل مباريات الجولة الثانية.

كما شهدت التدريبات تخفيفًا للحمل البدني على اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي باول الأمس، بينما أدى الباقون مرانًا قويًا بدنيًا وفنيًا.

تركيز وروح معنوية عالية

وشهد مران أفريقيا الوسطى تركيزًا من ستيفان عبد الله المدير الفني على رفع الحالة المعنوية للاعبيه عقب حصولهم على نقطة من السنغال (حامل اللقب) ووجه لهم الشكر وطالبهم بمزيد من الإصرار والتركيز في مواجهة الكونغو الديمقراطية.

تفاؤل وحذر بتدريبات السنغال وغانا 

أما منتخبا السنغال وغانا فقد خاضا مرانهما الأخير أمس وسط تفاؤل حذر، وفرضت الأجهزة الفنية للفريقين سيرين ساليو ضياء المدير الفني للسنغال، وديزموند أوفي المدير الفني "للنجوم السوداء" السرية على التدريبات الخططية وتعمدا إخفاء أوراقهما قبل مواجهاتهما معًا خاصة وأنهما تدربا بنفس الملعب لكن ليس في نفس التوقيت.

المدير الفني للسنغال ساليو ضياء، حاول إخراج لاعبيه من حالة الغضب التي انتابتهم عقب التعادل مع أفريقيا الوسطى واكتفى بالتأكيد لهم أنهم يملكون مستوى أفضل محاولًا  خلق دوافع جديدة لدى لاعبيه، حيث شهد المران تركيزًا على الجانب المعنوى وتدريبات الاستشفاء وبعض الجمل الفنية، بعد محاضرة نظرية بمقر الإقامة شاهد خلالها الجميع تسجيلًا لمباراة الأمس وشرحًا للأخطاء.
ومن جانبه تحدث ديزموند أوفى المدير الفني للمنتخب الغاني مع لاعبيه في بداية المران وطالبهم بغلق صفحة التعادل أمام الكونغو الديمقراطية وطالبهم أيضا بمزيد من الجهد والعرق واستغلال أنصاف الفرص للتهديف وحذرهم من قوة الفريق السنغالي.. المران شهد فكًا للعضلات وتدريبات الاستشفاء للمجموعة الأساسية وتدريبًا كاملًا بدنيًا وفنيًا للاحتياطيين، بالإضافة إلى علاج بعض الأخطاء.

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كاس الأمم الإفريقية الأمم الإفريقية تحت 20 سنة السنغال الكونغو غانا

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