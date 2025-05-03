مصرع طفل سقط من الطابق العاشر في بئر المصعد بإمبابة

سقط طفل من الطابق العاشر في بئر مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي فحص أثار الحادث، وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث ومناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة لمعرفة أسبابها، للتأكد من وجود شبة جنائية من عدمه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بسقوط طفل في بئر الأسانسير من الطابق العاشر بالعقار في إمبابة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل جثة الطفل للمستشفي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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