رئيس المنطقة الاقتصادية: 8.3 مليار دولار استثمارات في قناة السويس آخر 3 سنوات (فيديو)

كشف وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حجم الاستثمارات بالمنطقة خلال آخر 3 سنوات.

استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": خلال آخر 3 سنوات نجحنا في جذب 8.3 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية لـقناة السويس.

مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ولفت: نجحنا في جذب 274 مشروعا بعضهم صناعي وخدمي ولوجستي بالمواني التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبشأن الاتفاق مع مواني أبو ظبي، أوضح: تم تسليم الأرض والعمل بدأ بالفعل ويتم الترويج بالفعل لجذب الشركات المستهدفة للاستفادة بالتواجد داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



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