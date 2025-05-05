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رئيس المنطقة الاقتصادية: 8.3 مليار دولار استثمارات في قناة السويس آخر 3 سنوات (فيديو)

المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيتو
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كشف وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حجم الاستثمارات بالمنطقة خلال آخر 3 سنوات.

استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": خلال آخر 3 سنوات نجحنا في جذب 8.3 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية لـقناة السويس.

مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

ولفت: نجحنا في جذب 274 مشروعا بعضهم صناعي وخدمي ولوجستي بالمواني التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبشأن الاتفاق مع مواني أبو ظبي، أوضح: تم تسليم الأرض والعمل بدأ بالفعل ويتم الترويج بالفعل لجذب الشركات المستهدفة للاستفادة بالتواجد داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 

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