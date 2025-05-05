إذاعة القرآن الكريم تحيي ذكرى الطبلاوي ببث سلسلة تلاوات متميزة

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة وعلى رأسهم القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي؛ احتفاء وإحياء من إذاعة القرآن الكريم لذكرى رحيله.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة المؤمنون 30ق ( بمناسبة ذكراه)

18:85( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ /كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة إبراهيم 43ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى الحجرات/ ق 45ق



024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورتى الزخرف/ العلق( بمناسبة ذكراه ) 44ق

الشيخ الطبلاوي

والشيخ الطبلاوي تعلم التلاوة بالفطرة والموهبة، وحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية، تلاوته تخشع لها القلوب، صوته عذب وجميل، وذاع صيته بأنه صاحب أطول نفس في القراءة.

وصفه الكاتب الراحل محمود السعدني بأنه آخر حبة في السبحة المباركة لقراء القرآن في مصر من زمن العظماء.. هو علم من أعلام دولة التلاوة.

ولد الشيخ الطبلاوي في 14 نوفمبر 1934، بمنطقة ميت عقبة وأصول عائلته من محافظة الشرقية، ولقب بظاهرة العصر وسلطان التلاوة ورحل عام

بدأ الشيخ الطبلاوي قراءة القرآن الكريم وهو في الثانية عشرة، واحتل مكانة كبيرة بين عظماء المقرئين، وهو في الخامسة عشرة، حاول الشيخ الطبلاوي التقدم للإذاعة تسع مرات، ورفضت اللجنة اعتماده، حيث رأت أنه لم ينتقل من نغمة إلى أخرى في قراءته.

وكانت اللجنة تمهله في كل مرة سنة ليتقدم بعدها مرة أخرى، حتى جاءت المرة العاشرة عام 1970 حيث أثناء الانتظار خارج لجنة الاختبار وهو يقول: (يا رب اكفنى شر هذه اللجنة)، سمعه بعض أعضاء اللجنة من خلال المكبر المفتوح دون قصد، وعندما امتثل أمام اللجنة المحكمة ضحكوا وأدخلوه الامتحان، وأعجبت به اللجنة وأشادت بقراءاته، واعتمد مقرئًا رسميًّا بالإذاعة.

الطبلاوي

كان الطبلاوي من محبي الاستماع لصوت كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ويشجع نادي الزمالك وتجمعه علاقات طيبة مع كبار القراء في عصره، على رأسهم الشيخ محمود المنشاوي وعبد الباسط عبد الصمد والشيخ مصطفى إسماعيل وكامل يوسف البهتيمي.

وانتخب الشيخ الطبلاوي نقيبًا لقراء القرآن الكريم، واختير عضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعُين مستشارًا دينيًّا بوزارة الأوقاف، وأطلق عليه لقب "عميد المقرئين".

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