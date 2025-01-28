أمين عمر ومعروف في معسكر حكام كأس العالم بالإمارات

اتحاد الكرة، انتظم أمس الحكمان الدوليان أمين عمر ومحمد معروف، في المعسكر الاعدادي للحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026، والذي يقام بالإمارات تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويمتد حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 حكما.

وسبق وشارك الحكم الدولي محمود عاشور في معسكر حكام تقنية الفيديو المرشحين لكأس العالم والذي أقيم في الدوحة خلال الفترة من 19 حتى 21 يناير الجاري.

يذكر أن فيفا اختار الثلاثي الدولي المصري أمين عمر "حكم ساحة" ومحمد معروف "حكم ساحة" ومحمود عاشور "حكم تقنية فيديو" ضمن قائمة الحكام المرشحين للظهور في كأس العالم 2026.

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