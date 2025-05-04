رانييري يواصل معجزته مع روما بـ 19 مباراة متتالية دون هزيمة

حقق فريق روما الإيطالي فوزا هاما على نظيره فيورنتينا بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

وسجل أرتيم دوفبيك هدف روما الوحيد في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليقود فريقه لانتصار ثمين تحت قيادة كلاوديو رانييري المدير الفني، حيث أصبح فريق العاصمة الإيطالي الأكثر تحقيقا للنقاط خلال 2025 في أوروبا.

وتولى رانييري قيادة روما على بعد 4 نقاط من الهبوط، ليقود الفريق للمباراة الـ19 على التوالي دون هزيمة ويصعد بالفريق للمركز الرابع بشكل مؤقت قبل مواجهة بولونيا ضد يوفنتوس.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد روما للنقطة 63 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا، فيما توقف رصيد فيورنتينا عند النقطة 59 في المركز الثامن.

ويتنافس روما وعلى المركز الرابع، آخر المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، حيث يحتل المركز الرابع بـ63 نقطة، ويحتل لاتسيو المركز الخامس بنفس عدد النقاط، ثم يوفنتوس في المركز السادس برصيد 62 نقطة.

روما يفوز على فيورنتينا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

وحقق فريق روما الفوز علي نظيره فيورنتينا بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

وسجل دوبياك هدف الفوز لصالح فريق روما في الدقيقة 5+45.

تشكيل روما ضد فيرونتينا

في حراسة المرمى: سفيلار

في خط الدفاع: سيلك، مانشيني، نديكا، سولي.

في خط الوسط: كريستانتي، مانو كونيه، بيليجريني، أنجيلينيو.

في خط الهجوم: شومورودوف، دوفبيك.

تشكيل فيرونتينا ضد روما

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: كوموتسو، بابلو ماري، بونجراتشيتش، باريسي.

خط الوسط: ندور، ماندراجورا، ريتشاردسون، جوسينس.

الهجوم: زانيولو، مويس كين.

موقف الفريقين في الدوري الإيطالي

وبهذه النتيجة يحتل روما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بينما يحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 59 نقطة.

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