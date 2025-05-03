السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران تحذر إسرائيل: سنرد بقوة على أي هجوم يستهدف منشآتنا النووية

أمريكا وإيران، فيتو
أمريكا وإيران، فيتو

 قالت الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، إن طهران تريد التوصل إلى نتيجة في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضافت الحكومة الإيرانية: نشارك في المفاوضات النووية لأننا لا نرغب في أي نزاع.. وسنرد بقوة على أي هجوم إسرائيلي يستهدف منشآتنا النووية.

 

فرض عقوبات على أي مشتر للنفط الإيراني

 الخميس الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أى مشتر للنفط الإيراني بعد تأجيل جولة المباحثات النووية الإيرانية الأمريكية، التي كان مقررا عقدها اليوم السبت في روما.

وقال ترامب إنه يجب وقف جميع مشتريات النفط أو المنتجات البتروكيماوية من إيران، وإن أي دولة أو شخص يشتري أيا منها سيخضع فورا لعقوبات ثانوية. وأضاف في منشور على تروث سوشال "لن يُسمح لهم بالتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال".

وجاء التهديد بعدما أعلنت سلطنة عمان تأجيل المفاوضات النووية التي كان من المقرر عقدها غد السبت. وجاء الإعلان في منشور لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عبر منصة إكس.

 

تأجيل جولة المباحثات النووية الإيرانية الأمريكية

 وقال وزير الخارجية العماني: "لأسباب لوجستية، نُعيد جدولة اجتماع الولايات المتحدة وإيران، الذي كان مُقررًا مبدئيًا يوم السبت 3 مايو. سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند الاتفاق عليها بين الطرفين".

وأعلنت الولايات المتحدة أنّها تتوقع عقد محادثات مع إيران قريبا، بعدما أعلنت طهران في وقت سابق تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن برنامجها النووي، والتي كان من المفترض أن تُعقد هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس للمراسلين "نتوقع عقد جولة جديدة من المحادثات في المستقبل القريب"، مشيرة إلى أنّه لم يتم تأكيد الجولة التي كان مقرّرا عقدها في نهاية الأسبوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المباحثات النووية الإيرانية الأمريكية الحكومة الإيرانية طهران الولايات المتحدة ترامب إيران

مواد متعلقة

بعد إرجاء المحادثات النووية، ترامب يهدد بفرض "عقوبات" على أي دولة تشتري النفط الإيراني

ستدفعون الثمن وتم تحذيركم مسبقا، وزير الدفاع الأمريكي يهدد إيران بسبب الحوثيين

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إيران لن تتنازل عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

الطاقة الذرية: أي اتفاق مع إيران لن يكون ذا قيمة دون رقابتنا
ads

الأكثر قراءة

قائمة محاذير على عملاء البنك الأهلي المصري

موعد إخلاء المكان المؤجر بمشروع قانون الإيجار القديم

تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025

هل يفعلها الأهلي مع زيزو؟ ريال مدريد يعوض ليفربول من أجل مونديال الأندية

تجديد الخطاب الديني والأمن السيبراني بجدول أعمال الشيوخ غدا

التفاصيل الكاملة لمقترح زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم.. 1000 جنيه حدا أدنى في المدن و500 بالقرى.. زيادة سنوية 15%.. والمحال 5 أمثال القيمة الحالية

بطل العالم يهاجم اتحاد رفع الأثقال: مفيش دعم وبشتري اللبس على حسابي

خالد البلشي نقيبًا.. تشكيل مجلس نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

خالد البلشي نقيبًا.. تشكيل مجلس نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى سارب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 10 من سورة الرعد (فيديو)

تفسير حلم الضحك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تلبية المرأة في الحج بصوت مسموع

المزيد
الجريدة الرسمية