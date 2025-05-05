رحلة الأهلي مع المدربين الأجانب في عهد الخطيب، محطات من النجاح الكبير والإخفاقات المدوية، 6 خواجات قادوا الأحمر تحت إدارة بيبو آخرهم كولر، ومازال البحث عن الكوتش الجديد مستمرا

منذ تولي الكابتن محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي في عام 2017، تبنّت إدارة القلعة الحمراء استراتيجية الاعتماد على المدرسة الأجنبية في تدريب الفريق الأول لكرة القدم وخلال تلك الفترة، تعاقب على القيادة الفنية لـ الأهلي 6 من المدربين الأجانب، تفاوتت نتائجهم ما بين نجاحات كبيرة وإخفاقات مدوية، ليبقى الأهلي في حالة بحث دائم عن مدير فني أجنبي جديد يقود الفريق.

وبعد رحيل السويسري مارسيل كولر، الذي ترك بصمة واضحة وقاد الفريق لمنصات التتويج المحلية والقارية، تعود الإدارة الحمراء مجددًا إلى المربع الأول، باحثة عن مدرب أجنبي جديد لتولي زمام الإدارة الفنية للفريق

وفي السطور التالية نستعرض من هم المدربين الذين تولوا الادارة الفنية للأهلي في فترة تولي كابتن الخطيب إدارة النادي.

مدربو الأهلي الأجانب في عهد الخطيب

1. باتريس كارتيرون (2018):

كان المدرب الفرنسي باتريس كالديرون أول الأسماء الأجنبية التي تتولي تدريب الأهلي في عهد مجلس الخطيب، ورغم بدايته القوية، إلا أن خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، إلى جانب الخروج المبكر من البطولة العربية، عجّلت برحيله في نهاية نفس العام، دون أن يحقق أي بطولة رفقة القلعة الحمراء.

وخاض كارتيرون مع الأهلي 17 مباراة فاز في 11 وتعادل في 3 وخسر مثلهم.



2. مارتن لاسارتي (2019):

المدرب الأوروجوياني جاء مع بداية 2019، ونجح حينها في حسم لقب الدوري الممتاز لصالح الأهلي بشق الأنفس بعد منافسة شرسة مع الزمالك، لكن الهزيمة التاريخية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة في ربع نهائي دوري الأبطال، وخروجه من بطولة كأس مصر علي يد بيراميدز كانت كفيلة بإقالته من تدريب الفريق.

خاض الأهلي تحت قيادة لاسارتي 31 مباراة، فاز في 22 وتعادل في 3 وخسر 6 مباريات.



3. رينيه فايلر (2019 - 2020):

ثم جاء السويسري فايلر في أغسطس 2019 وحقق لقب الدوري وكأس السوبر المحلي، ونجح رفقة الأهلي في بلوغ نصف نهائي كأس مصر ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكنه قرر الرحيل عن تدريب الفريق بعد جائحة كورونا، حيث أبلغ الادارة برغبته في الرحيل بسبب ظروف السفر العائلية.

خاض فايلر مع الأهلي 44 مباراة حقق الفوز في 34 وتعادل في 7 وخسر 3.



4. بيتسو موسيماني (2020 - 2022):

المدرب الجنوب أفريقي يعد واحد من أنجح المدربين الاجانب الذي تولو تدريب الأهلي في عهد الخطيب، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب دوري الأبطال في 2020 و2021، إضافة إلى السوبر الأفريقي مرتين ولقب كأس مصر وبرونزيتين في كأس العالم للأندية، لكن موسم 2022 كان كارثيًا بعد خسارته لقب الدوري الممتاز ولقب كأس السوبر المحلي وبطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2022.

وخاض موسيماني مع الأهلي 102 مباراة حقق الفوز في 65 وتعادل في 26 وخسر 11.

5. ريكاردو سواريش (2022):

لم يستمر البرتغالي طويلًا، إذ تولى مهمة تدريب الأهلي في يوليو 2022 بعد رحيل موسيماني، لكنه فشل في إنقاذ موسم الأهلي وخسر الدوري والكأس، ما أدى إلى إقالته سريعا في نهاية الموسم.

وخاض سواريش مع الأهلي 17 مباراة حقق الفوز في 9 وتعادل في 5 وخسر 3.



6. مارسيل كولر (2022 - 2025):

السويسري كولر هو المدرب الأطول عمرًا مع الأهلي في عهد الخطيب، إذ قاد الاحمر في ثلاث سنوات، توج خلالها بكل البطولات المحلية والقارية الممكنة، لكن الخروج من دوري الأبطال 2025 تزامن مع تراجع الأداء العام للفريق، ليقرر مجلس إدارة الأهلي توجيه الشكر للمدرب وبدأ البحث عن مدير فني اجنبي جديد لتولي زمام الامور في الادارة الفنية للقلعة الحمراء.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 159 مباراة، فاز في 108 لقاءات وتعادل فى 33 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 306 هدف وتلقت شباكهم 121، وخرج بشباك نظيفة فى 87 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت أمام ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلي "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدوري الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي مرة.

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