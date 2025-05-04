بعد تصريحات مدبولي، حقيقة وقف تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن التصالح في مخالفات البناء ممتد حتى شهر نوفمبر المقبل، موضحا أنه يحق لرئيس الوزراء طبقا للقانون مد فترة التصالح لمدة عام ونصف.

تصريحات رئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم المقصود بها عدم التصالح في أي مخالفات جديدة للبناء ولا سيما التعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد النائب إيهاب منصور، أنه لا صحة لما تردد بشأن وقف تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.





وخلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عازمة على إنهاء ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بشكل نهائي، مشددًا على أنه لن يتم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى، قائلًا: "ملف مخالفات البناء سيُغلق للأبد من أجل مصلحة الوطن وأبنائه".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة لرصد أي مخالفة أو تعدٍ في مهدها، داعيًا إلى التنسيق الفوري بين الأجهزة المحلية والأمنية لإزالة المخالفات فورًا، كما وجه رسالة حاسمة للمسؤولين قائلًا: "لن نقبل استمرار دوامة المخالفة ثم التصالح.. كل مسؤول ستُقيَّم جهوده في هذا الملف".

مدبولي: الأرض الزراعية هي أثمن ما نملكه



وشدد مدبولي على أن الأرض الزراعية هي أثمن ما نملكه، وأي اعتداء عليها هو جريمة في حق الأجيال القادمة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تهاون خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع قرب الانتخابات، حيث طالب بيقظة تامة واستباق أي مخالفات.

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