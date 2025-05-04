متحدث الحكومة يكشف كواليس اجتماع مدبولي مع المحافظين ومديري الأمن

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، السبب وراء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة لأول مرة مع المحافظين ومديري الأمن.

سبب اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين ومديري الأمن

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”، أن اجتماع رئيس الوزراء مع تشكيل المحافظين بالكامل ومديري الأمن على مستوى الجمهورية يعقد لأول مرة في ظل التخوفات من زيادة مخالفات البناء على الأرض الزراعية خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة.

الهدف من اجتماع مدبولي مع المحافظين ومديري الأمن

وأوضح: الهدف الأساسي في اجتماع اليوم دعم عملية التنسيق ما بين المحافظين ومديري الأمن بشأن مواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وإزالة أي تجاوزات على الفور والتشديد على أهمية التعامل بحسم مع مخالفات أو تجاوزات.

ولفت: يستغل البعض انشغال أجهزة الدولة خلال فترة الإجازات أو الانتخابات، بالقيام بمخالفات، لذلك جاءت التعليمات بإيقاف أي مخالفات مبكرا.

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