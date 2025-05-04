الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

دفاعًا عن الأب، مقتل عامل على يد شقيقه بقنا

جثة
جثة

كشفت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل واقعة مقتل عامل على يد شقيقه باستخدام آلة حادة «فأس» في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا.

تفاصيل الجريمة

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمصرع عامل في الأربعينيات من عمره، يُدعى "ح"، على يد شقيقه، وذلك عقب نشوب مشاجرة بين المجني عليه ووالده داخل منزل الأسرة.

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ووفقًا لتحريات المباحث، فإن المشاجرة اندلعت بين المجني عليه ووالده وتطاول خلالها على الأب، ما دفع شقيقه للتدخل دفاعًا عن والده، وسدد له عدة ضربات باستخدام فأس، أردته قتيلًا في الحال.

إجراءات التحقيق

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي كلفت فريق البحث الجنائي بمواصلة التحريات لكشف ملابسات الجريمة وضبط المتهم.

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مقتل عامل على يد شقيقه دشنا قنا مركز شرطة دشنا

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