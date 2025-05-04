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رياضة

أمم أفريقيا للشباب، تعادل تونس وكينيا 1-1 بالشوط الأول

منتخب تونس للشباب،
منتخب تونس للشباب، فيتو

أمم أفريقيا للشباب، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب تونس للشباب أمام نظيره منتخب كينيا، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في اللقاء المقام باستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة اثالنية ببطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة 

تشكيل تونس أمام كينيا 

أعلن عبد الحي بن سلطان المدير الفني لمنتخب تونس التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة المنتخب الكيني في الجولة الثانية للمجموعة الثانية، على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي ’ وقد جاء التشكيل على النحو التالي:

(1) توماس الزواغي – (5) محمد أمين علالة - (20) وسيم العبروجي  (26) ريان بوقديدة – (13) وجدي العيسوي (8) أمان الله محرزي – (25)  أنيس بوبال - (18) نسيم دنداني – (17) محمد ريان عنان  – (21) فارس بوسنينة –– (10) خليل العياري.
 

تشكيل كينيا أمام تونس

أما أنتوني أخوليا المدير الفني للمنتخب الكيني فبدأ المباراة بتشكيل يضم:

ويكليفورد أودور (1) - بارون أوتشينج (2) آموس إيمانويل (15) – جوزيف أونيانجو (5) - منظور أوكوارو (3) - جافان أوشينج (16) - أندريس أوموندي (17) -  كيفن وانجايا (8) - ألدرين كيبيت (10) - حسن بيجا (7) - لاورانس أوكوث (14).

تونس خسر أمام نيجيريا

المنتخب التونسي خسر في الجولة الأولى أمام نيجيريا (0 – 1) ويحتل ذيل الترتيب بفارق الأهداف عن المنتخب الكيني الذي خسر أيضًا أمام نظيره المغربي (2 – 3).

ويدخل كلا من منتخبي كينيا وتونس المباراة في المراكز الثالث والرابع تواليا بجدول ترتيب المجموعة الثانية بدون نقاط.

وسيلتقي منتخب المغرب مع نظيره نيجيريا في التاسعة مساء اليوم على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

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أمم أفريقيا للشباب منتخب تونس منتخب كينيا إستاد الدفاع الجوى عبد الحي بن سلطان أنتوني أخوليا

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