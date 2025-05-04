الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يخسر من فاركو 3-2 ويشعل المنافسة على لقب الدوري الممتاز

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تلقى فريق بيراميدز خسارة مفاجئة من نظيره فاركو بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل فاركو هدفين متتاليين عن طريق أحمد شريف ومحمود عماد في الدقيقتين 55 و66، ورد بيراميدز بهدف لـ إبراهيم عادل في الدقيقة 75، قبل أن يسجل فاركو الهدف الثالث عن طريق عمرو ناصر من ركلة جزاء سجلها بنجاح في الدقيقة 84، وفي الوقت بدل من الضائع سجل سجل مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني.

وكان الحكم ألغى هدفا لـ بيراميدز سجله فيستون ماييلي في الدقيقة الثانية، بداعي التسلل.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فاركو

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

تشكيل فاركو ضد بيراميدز 

في حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

في خط الدفاع: عزمي غومة - ياسين مرعي – أحمد عوض – جيفرسون إينكادا

في خط الوسط: محمد عز – محمود عماد – محمد فخري – جابر كامل

في خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر

واستعاد الفريق السماوي جهود الثلاثي محمد الشيبي ووليد الكرتي ومهند لاشين خلال مباراة اليوم.

يذكر أن الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي غابا عن مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث، وكذلك مهند لاشين بسبب الطرد أمام الأهلي.

ترتيب بيراميدز بالدوري 

ويحتل بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة ويحتل فريق فاركو المركز السادس برصيد 29 نقطة

 

طاقم حكام مباراة فاركو ضد بيراميدز

ححكام لقاء فاركو وبيراميدز، فيتو
حكام لقاء فاركو وبيراميدز، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز فاركو بيراميدز وفاركو الدوري الممتاز مباراة بيراميدز وفاركو

مواد متعلقة

تشيلسي بالقوة الضاربة في مباراة ليفربول بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ريال مدريد يحقق فوزا صعبا أمام سيلتا فيجو 3-2 بالدوري الإسباني

زيزو يشارك في مران الزمالك بعد غياب طويل

زيزو يصل مقر نادي الزمالك قبل المران الختامي استعدادا للبنك الأهلي

في بيان رسمي، الزمالك يرفض قرارات رابطة الأندية ويطالب باستبعاد حكمين من مبارياته

حسم الدوري الألماني يتأجل.. لايبزيج يفرض التعادل على بايرن ميونخ 3-3 ويؤجل تتويجه بـ البوندسليجا.. ونقطة تفصل البافاري عن حصد اللقب

أخبار الرياضة اليوم: لاعب الزمالك يرد على اتهامات معاناته من إصابة مزمنة.. أهلي جدة بطلا لدوري أبطال آسيا لأول مرة بتاريخه.. وتحديد راتب خليفة كولر
ads

الأكثر قراءة

نقاش عاصف ورسائل طمأنة، تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعي لـ تعديل "الإيجار القديم"

بعد انقطاعه عن التدريبات شهرا، زيزو ينشر فيديو له من داخل نادي الزمالك

بيراميدز يخسر من فاركو 3-2 ويشعل المنافسة على لقب الدوري الممتاز

بسبب طرد المستأجرين، انتقادات برلمانية للحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

تحذير عاجل من الأرصاد، أمطار رعدية قد تصل للسيول على هذه المناطق

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل تورط 16 مسئولا باستغلال سلطاتهم في قضية فساد

استغلال المباني الحكومية والمغلقة.. خطة الحكومة لمضاعفة الحضانات ورياض الأطفال في مصر (إنفوجراف)

زيزو يصل مقر نادي الزمالك قبل المران الختامي استعدادا للبنك الأهلي

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 4 مايو 2025

قفزة في أسعار الفراخ اليوم الأحد 4 مايو 2025 (أخر تحديث)

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها باكتشاف الأعداء والتغلب عليهم

مفتي الجمهورية: الفتوى خارج سياقها الصحيح معول هدم للأمان الفكري والاستقرار

ما حكم تكرار العمرة وموضع الإحرام لكل عمرة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية