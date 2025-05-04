الدوري الممتاز، بيراميدز يفشل في فك شفرة دفاع فاركو بالشوط الأول

تعادل فريق بيراميدز مع نظيره فاركو سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد المكس في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وألغى الحكم هدفا لـ بيراميدز سجله فيستون ماييلي في الدقيقة الثانية، بداعي التسلل.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فاركو

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

تشكيل فاركو ضد بيراميدز

في حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

في خط الدفاع: عزمي غومة - ياسين مرعي – أحمد عوض – جيفرسون إينكادا

في خط الوسط: محمد عز – محمود عماد – محمد فخري – جابر كامل

في خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر

واستعاد الفريق السماوي جهود الثلاثي محمد الشيبي ووليد الكرتي ومهند لاشين خلال مباراة اليوم.

يذكر أن الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي غابا عن مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث، وكذلك مهند لاشين بسبب الطرد أمام الأهلي.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة ويحتل فريق فاركو المركز السابع برصيد 26 نقطة

طاقم حكام مباراة فاركو ضد بيراميدز

حكام لقاء فاركو وبيراميدز، فيتو

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