الأحد 04 مايو 2025
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محافظات

نائب محافظ دمياط تتابع تداعيات الأمطار وتوجه بسرعة حل شكاوى المواطنين

شيماء الصديق نائب
شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

تابعت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع آثار موجة الطقس السيئ، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث وجّهت بسرعة التدخل الفوري لرفع تراكمات المياه ومتابعة شكاوى المواطنين ميدانيًا.

 

عطل مفاجئ يتسبب في توقف محطة الرفع بقرية الوسطاني

رصدت نائب المحافظ توقف محطة الرفع بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد نتيجة عطل مفاجئ بكابل الكهرباء بسبب الأمطار الغزيرة، وهو ما تسبب في تفاقم كميات المياه المتراكمة بالمنطقة. وعلى الفور، وجّهت بدعم المنطقة بالمعدات والفرق اللازمة لضمان سرعة سحب المياه وعودة الوضع إلى طبيعته.

 

تقرير يومي لرصد الشكاوى والتعامل معها فورًا

أوصت نائب المحافظ بإعداد تقرير يومي مفصّل يتضمن عدد الشكاوى التي تم رصدها عبر مركز السيطرة، وعدد البلاغات التي تم حلها، وتلك التي تم تحويلها للجهات المختصة للمتابعة. كما شددت على ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري، خصوصًا في ظل الظروف الجوية غير المستقرة.

 

تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية لمواجهة الطوارئ

أكدت نائب المحافظ أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة المعنية لضمان تنفيذ خطط الطوارئ بكفاءة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمواجهة أي مستجدات، لافتة إلى ضرورة جاهزية فرق التدخل السريع للتعامل مع تطورات الحالة الجوية.

نائب المحافظ تتابع جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع آثار موجة الطقس السيئ
نائب المحافظ تتابع جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع آثار موجة الطقس السيئ

الشبكة الوطنية: نواصل العمل على مدار الساعة

من جانبه، أوضح محمود فايد، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أن فرق العمل تعمل على مدار 24 ساعة لرصد البلاغات وتقديم الحلول العاجلة، بالتعاون مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

 

التأكيد على استمرار المتابعة وتحذيرات من احتمالية سقوط أمطار جديدة

تابعت نائب المحافظ التوقعات الجوية بشأن احتمال تجدد سقوط الأمطار، ووجّهت برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المواطنين وتقليل آثار الطقس السيئ.
 

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